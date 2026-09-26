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Papa León XIV
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VIDEO | ¿El mensaje del papa León XIV sobre la defensa de la vida desafía al Gobierno francés?

El papa León XIV llegó a Francia con un mensaje de defensa por la vida

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A pocas semanas de haber legalizado la muerte asistida, el papa León XIV llegó a Francia con un mensaje de defensa por la vida desde el nacimiento hasta la muerte.

Para Jose Casanova, profesor de Sociología y Teología en Georgetown University, las declaraciones del pontífice no fueron una forma de presionar al Gobierno francés, sino una expresión de su posición ética.

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