Al menos ocho muertos en ataques rusos contra Ucrania

ODESA, UCRANIA - 12 DE SEPTIEMBRE: Vista de los daños mientras bomberos y personal de emergencia trabajan en el lugar tras un ataque ruso que provocó un incendio en las plantas superiores de un edificio residencial de 25 pisos en Odesa, Ucrania, el 12 de septiembre de 2026. ( AFP )

Al menos ocho personas murieron en ataques rusos contra Ucrania, indicaron este domingo las autoridades, un día después de que Moscú prometiera alcanzar sus objetivos de guerra "sin importar las circunstancias".

Tres bombas rusas explotaron el domingo por la tarde en el centro de Sumi, una ciudad del norte del país, y mataron a dos personas, entre ellas una adolescente de 16 años, indicó el ministro ucraniano del Interior, Iván Viguivski.

Los bombardeos rusos contra Kiev y sus suburbios también mataron a una persona e hirieron a otras cuatro en la capital, según las autoridades locales, que precisaron que los ataques dañaron más de dieciséis lugares de la zona, tanto residenciales como industriales.

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Los fallecidos

Según la policía ucraniana, un hombre murió en un ataque con un dron ruso en el distrito de Bucha, en la región de Kiev.

Previamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había informado de la muerte de tres personas en bombardeos nocturnos en la región de Zaporiyia, en el sur.

Y en Odesa, las autoridades informaron de un "ataque masivo" contra el sur de esta región del mar Negro que causó una muerte más.

Por otro lado, en la parte de la región de Zaporiyia ocupada por las fuerzas rusas, un dron ucraniano mató este domingo a una mujer en la ciudad de Energodar, afirmó Maxim Pujov, responsable local colocado por Moscú.

Rusia ha intensificado los ataques contra la capital, que se prepara para otro duro invierno desde que Moscú lanzó su invasión, en febrero de 2022.

Los ataques se produjeron un día después de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, declarara ante la ONU que Moscú tiene intención de continuar su campaña militar "sin importar las circunstancias".