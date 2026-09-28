León XIV llama a Europa "a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz"

El Papa León XIV (C) participa en el rezo del Santo Rosario y en una procesión con velas en la Gruta de Massabielle, lugar de peregrinación católica situado bajo la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el Santuario de Lourdes, Francia, el 27 de septiembre de 2026. El viaje apostólico del Pontífice a Francia se desarrolla del 25 al 28 de septiembre bajo el lema «Para que el mundo tenga vida». ( EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI )

El papa León XIV llamó este lunes a Europa "a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz" y a poner fin a la "espiral" de "la mentira y el engaño" en unas relaciones internacionales "cada vez más bárbaras".

El pontífice estadounidense-peruano pronunció en Metz, durante la última etapa de su viaje a Francia, un discurso sobre la paz y Europa, en un contexto cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra: una nueva 'inútil masacre' que cada día causa innumerables víctimas civiles", aseguró, retomando una expresión del papa Benedicto XVI.

"Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz", agregó el papa, cuyo padre desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

La elección de Metz, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, no es baladí. En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados "padres fundadores" de la UE y que el Vaticano busca beatificar.

Un proyecto europeo debilitado

Pero el proyecto europeo, que nació de los escombros de una Europa devastada, se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar hacia el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras. Se menosprecia el valor de la palabra dada; y se presume más bien la mentira y el engaño", subrayó el pontífice, en una crítica velada a políticos populistas como su compatriota Trump.

"Europa puede poner fin a esta espiral gracias al respeto por el otro, que ha sabido cultivar y preservar", subrayó León XIV, para quien el "derecho internacional y el multilateralismo" son "el mejor antídoto contra la voluntad de dominación".

El papa llamó además a "integrar como en la propia familia" a migrantes y refugiados y alertó contra "la ilusión del rearme", cuando los países europeos aumentan su gasto militar frente a una Rusia cada vez más desafiante.