Reino Unido libera a los cinco sospechosos del presunto plan contra RAF Fairford

Un aficionado a la aviación observa bombarderos pesados Rockwell B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de EE. UU. en las afueras de la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña, el 8 de abril de 2026. Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego condicional de dos semanas con la condición de la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

La Policía antiterrorista mantiene abierta la investigación sobre el supuesto complot contra la base utilizada por Estados Unidos y no descarta la intervención de personas vinculadas a un Gobierno extranjero

La investigación sobre el presunto complot para atacar RAF Fairford, una estratégica base militar británica utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entró este lunes en una nueva fase después de que la Policía antiterrorista británica pusiera en libertad bajo fianza a los cinco jóvenes arrestados el domingo cerca de las instalaciones.

Los cinco, todos ciudadanos británicos residentes en Londres y con edades comprendidas entre los 23 y los 25 años, permanecen bajo investigación por presuntos delitos relacionados con explosivos y por la posible preparación de un acto terrorista. No se han presentado cargos contra ellos hasta el momento.

Laurence Taylor, jefe de Counter Terrorism Policing, explicó que la decisión se produjo después de extensos interrogatorios y otras diligencias practicadas desde los arrestos. Advirtió, sin embargo, que la liberación bajo fianza no supone el final de las pesquisas.

Los cinco hombres quedaron sometidos a estrictas condiciones que afectan sus desplazamientos y sus contactos con otras personas, mientras los investigadores continúan explorando varias líneas de investigación.

La posible intervención extranjera

Una de las novedades aportadas por Taylor es que la Policía mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el origen y las motivaciones del supuesto plan. Entre ellas figura la posibilidad de que los implicados actuaran como intermediarios de un Estado extranjero, incluso sin conocer necesariamente para quién estaban trabajando.

La declaración introduce cautela frente a las informaciones que han apuntado directamente hacia Irán. Counter Terrorism Policing no ha atribuido oficialmente a Teherán el presunto complot y Taylor afirmó que los investigadores mantienen una posición abierta mientras examinan el contexto geopolítico y las evidencias obtenidas.

La Embajada de Irán en Londres rechazó categóricamente cualquier vinculación con el caso y calificó las informaciones que señalan una eventual participación iraní como especulaciones "infundadas y malintencionadas".

RAF Fairford tiene especial relevancia porque, aunque es una instalación británica, alberga unidades estadounidenses y ha sido utilizada por bombarderos de Estados Unidos en operaciones militares. Esa circunstancia ha convertido la posible motivación del incidente en uno de los principales aspectos de la investigación.

Tres vehículos sospechosos

La operación comenzó alrededor de las 12:45 de la madrugada del domingo, cuando las autoridades recibieron información sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia RAF Fairford, en Gloucestershire.

Agentes armados acudieron al área de Whelford y detuvieron a los cinco hombres. Especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaron posteriormente las tres furgonetas y la Policía estableció un amplio perímetro de seguridad.

Unas 85 viviendas fueron evacuadas como medida preventiva mientras continuaban las inspecciones. La operación movilizó recursos policiales nacionales y locales, personal del Ministerio de Defensa y especialistas militares.

Los investigadores informaron este lunes de que el examen del lugar y las diligencias realizadas durante la noche habían abierto varias nuevas líneas de investigación. Las autoridades esperaban además reducir progresivamente el perímetro de seguridad establecido alrededor de la zona.

Una residente dio la alerta

El papel de residentes de Whelford continúa siendo un elemento relevante para reconstruir lo ocurrido. Una agricultora de la zona aseguró que observó varias furgonetas y a un grupo de hombres enmascarados durante la madrugada y alertó a las autoridades.

Según su relato, los individuos corrieron hacia campos cercanos cuando advirtieron su presencia. La mujer terminó comunicándose con el número de emergencias y agentes armados llegaron posteriormente al lugar.

El episodio provocó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de RAF Fairford y fotografías de los cinco hombres esposados circularon ampliamente en los medios británicos.

RAF Fairford y Estados Unidos

La base pertenece al Reino Unido, pero es utilizada de manera habitual por Estados Unidos. Alberga la 420th Air Base Squadron y está vinculada a la 501st Combat Support Wing de la Fuerza Aérea estadounidense.

Fairford ha desempeñado un papel estratégico en operaciones estadounidenses durante distintos conflictos y volvió a adquirir relevancia en el contexto de las operaciones militares relacionadas con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que los sospechosos pretendían causar "graves daños" y afirmó que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de ellos. Las autoridades británicas, sin embargo, no han confirmado públicamente que los cinco hubieran sido vigilados previamente ni han establecido todavía cuál habría sido el objetivo concreto del supuesto plan.

La investigación deberá determinar ahora qué papel desempeñaban los tres vehículos, qué materiales transportaban y si los cinco sospechosos actuaban por iniciativa propia o mantenían vínculos con otras personas u organizaciones.

Counter Terrorism Policing subrayó este lunes que la liberación bajo fianza no modifica la condición de los cinco hombres dentro de la investigación. Sus movimientos y contactos permanecerán restringidos mientras los agentes analizan las evidencias y tratan de establecer si detrás del episodio existía una estructura más amplia o algún vínculo con un Estado extranjero.