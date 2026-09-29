Burnham propondrá "diferentes opciones" para las relaciones del Reino Unido con la UE

Andy Burnham, que asumió el poder como líder laborista y primer ministro tras la dimisión de Starmer, se comprometió a presentar propuestas sobre la relación a largo plazo de Reino Unido con la UE. ( EFE/EPA/ANDY RAIN / POOL )

El primer ministro británico, Andy Burnham afirmó este martes en Liverpool, durante el congreso anual del Partido Laborista, que expondrá "diferentes opciones" para las relaciones con la Unión Europea (UE) y consideró que "el brexit ha causado más perjuicios que beneficios".

El mandatario indicó que presentaría esas alternativas durante una cumbre que el Reino Unido debe mantener este año con la UE, para la que aún no hay fecha definitiva.

En un principio, la cumbre estaba prevista el 22 de julio, pero fue pospuesta a raíz del cambio del primer ministro en junio, cuando el laborista Keir Starmer dejó el poder.

El daño del brexit al Reino Unido

"El brexit ha causado más perjuicios que beneficios. Necesitamos recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad para Reino Unido", declaró Burnham.

El referéndum del Reino Unido en 2016 para abandonar la UE provocó "una década de bajo crecimiento que nos ha dejado en una posición más débil", afirmó Burnham.

El primer ministro sostuvo que "el control de la inmigración se debilitó cuando perdimos la colaboración con nuestros socios europeos".

Burnham, que asumió el poder como líder laborista y primer ministro tras la dimisión de Starmer, se comprometió a presentar propuestas sobre la relación a largo plazo de Reino Unido con la UE.

"Aprovecharé la oportunidad que ofrece la cumbre (UE-Reino Unido) para exponer al país lo que considero que son las diferentes opciones para la relación a largo plazo con nuestros socios europeos", señaló.

"Hay diferentes opciones. Y veré si podemos alcanzar un consenso en torno a una de ellas, que nos aporte claridad sobre nuestra posición y sobre el futuro del continente en el que vivimos", explicó.

Asimismo, el dirigente se comprometió a aumentar el control público sobre la vivienda, el agua y la energía, prometiendo revertir décadas de privatizaciones.

"Reino Unido lleva mucho tiempo siguiendo el camino equivocado", afirmó ante los delegados del partido, argumentando que la desindustrialización, la desregulación, la austeridad, el brexit y otros factores habían "dejado a la gente desprotegida".

Burnham prometió además reformar el sistema de revalorización de las pensiones públicas de jubilación si gana las próximas elecciones, previstas para 2029.

Según su proyecto, la pensión pública aumentaría cada año en función de la mayor de estas dos cifras: la inflación o el 2,5%, eliminando así el vínculo con los salarios.

La pensión "mantendrá su valor en relación con los ingresos a lo largo del tiempo, de modo que los jubilados seguirán compartiendo la creciente prosperidad de la nación", aseguró.