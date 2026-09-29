España intensifica operaciones contra DDP y Trinitarios; ocho dominicanos fueron detenidos tras pelea en León

Dominicanos en España: Imagen de archivo difundida por la Policía española que ha desarticulado el peligroso grupo TJ Green de la banda Los Trinitarios, asentado en la región de Madrid. ( EFE )

Las fuerzas de seguridad españolas han intensificado durante 2026 las operaciones contra grupos vinculados a Dominican Don´t Play (DDP) y los Trinitarios, organizaciones de origen dominicano que mantienen presencia en distintas ciudades del país europeo y que han sido relacionadas con agresiones, enfrentamientos entre grupos rivales y tráfico de drogas.

El episodio más reciente ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre en León, donde ocho ciudadanos dominicanos, con edades de entre 20 y 30 años, fueron detenidos después de una pelea en la que se utilizaron machetes y cuchillos.

El incidente se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada en el Barrio Húmedo, una de las zonas de ocio de la ciudad. La Subdelegación del Gobierno en León confirmó las detenciones y la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para establecer las circunstancias del enfrentamiento.

Medios locales han vinculado preliminarmente a los participantes con los Trinitarios, aunque hasta el momento las autoridades españolas no han confirmado oficialmente que todos los detenidos pertenezcan a esa organización.

Detenciones en Madrid

La Policía Nacional informó también sobre la detención de cinco presuntos integrantes de Dominican Don´t Play, dos de ellos menores de edad, por su supuesta participación en dos ataques ocurridos durante agosto en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Los arrestados son investigados por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, pertenencia a organización criminal, lesiones, robo con violencia y coacciones.

En uno de los casos, ocurrido el 4 de agosto, un grupo habría abordado a varios jóvenes y les preguntó si pertenecían a alguna banda. Otro ataque se produjo el 13 de agosto, cuando dos jóvenes fueron perseguidos por personas que se desplazaban en bicicletas y patinetes.

Uno de ellos fue posteriormente atacado con armas blancas de grandes dimensiones, según la investigación policial.

Las detenciones fueron practicadas el 1 de septiembre.

Laboratorio de drogas sintéticas

Otra de las principales operaciones desarrolladas este año contra Dominican Don´t Play ocurrió en julio, cuando la Policía Nacional española anunció la desarticulación de una rama de la organización dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas.

La investigación concluyó con seis detenidos, cinco de los cuales fueron enviados a prisión provisional.

Durante cuatro registros realizados en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, las autoridades intervinieron más de 65,000 pastillas de MDMA, alrededor de 32 kilos de ketamina, LSD, 2C-B y sustancias utilizadas para la fabricación de drogas.

Los investigadores estimaron que la estructura tenía capacidad para producir o distribuir hasta cinco millones de pastillas semanalmente.

Aunque el grupo estaba vinculado a Dominican Don´t Play, los seis detenidos en esa operación fueron identificados como cuatro colombianos, un peruano y un español. Por esa razón, la actuación policial evidencia también que estas organizaciones ya no necesariamente están integradas exclusivamente por personas de origen dominicano.

Operaciones en Zaragoza

El 10 de junio, la Policía Nacional española informó de otra operación contra Dominican Don´t Play en Zaragoza.

En ese caso fueron detenidas 12 personas y las autoridades dieron por desarticulado un denominado "coro", nombre utilizado para identificar las células territoriales de la organización.

Durante los registros fueron ocupadas armas blancas, armas de fuego simuladas, drogas y balanzas de precisión.

Las investigaciones también relacionaban a ese grupo con enfrentamientos contra organizaciones rivales como Black Panther y los Trinitarios.

Siete de los detenidos fueron enviados a prisión provisional.

Alianzas de Trinitarios

Las investigaciones españolas han alcanzado también a los Trinitarios.

A principios de 2026, la Guardia Civil informó que había desmantelado en Collado Villalba, Madrid, una alianza integrada por miembros de los Trinitarios, Blood y Forty-Two.

La investigación dejó 17 personas entre detenidas e investigadas, seis de ellas menores de edad.

La Guardia Civil describió la estructura como una alianza encabezada por los Trinitarios y señaló que mantenía enfrentamientos con los Latin Kings.

Durante la operación fueron ocupados machetes, otras armas blancas y prendas relacionadas con las organizaciones investigadas. Las autoridades también determinaron que algunos integrantes preparaban actos de represalia contra grupos rivales.