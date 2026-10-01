Aumentan las ventas en Francia del libro escrito supuestamente con IA

El novelista canadiense-haitiano Thelyson Orelien (izq.) y el autor, bailarín y director de escena ruandés Dorcy Rugamba participan en la 28.ª edición del festival literario "Les Correspondances" en Manosque, en el sureste de Francia, el 24 de septiembre de 2026. ( AFP/ JOEL SAGET )

Las ventas de la novela del autor canadiense Thélyson Orélien, acusado de haberla escrito con inteligencia artificial, siguen aumentando en Francia desde que se desató la polémica la semana pasada, según datos publicados el jueves.

La novela "C'était ça ou mourir" vio cómo sus ventas en formato físico alcanzaban los 18,254 ejemplares entre el 21 y el 27 de septiembre, frente a los 12,506 de la semana anterior, según la lista de los libros más vendidos NielsenIQ BookData/Livres Hebdo.

El libro ocupa el primer puesto en la categoría de novelas, por delante de los últimos títulos de dos autores superventas franceses, Agnès Martin-Lugand y Marc Levy.

"C'était ça ou mourir", sobre el periplo de un migrante entre Haití y Canadá, es uno de los fenómenos de la temporada literaria en Francia, con unos 65,000 ejemplares vendidos desde su publicación a mediados de agosto.

Pero Orélien, de 38 años, está en el ojo del huracán desde que una cuenta anónima en X lo acusó de haber escrito "casi integralmente" con IA el libro.

Niega acusaciones

Desde entonces, surgieron denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá.

Y la reconocida Academia Goncourt, que otorga el premio literario más prestigioso de Francia, lo retiró de su lista de aspirantes para este año.

El escritor, también de nacionalidad haitiana, siempre negó las acusaciones y dijo a AFP que estaba "dispuesto a expresarse cuando todo esté tranquilo".

Esta polémica ha sacudido el mundo literario francés y está planteando interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará al sector del libro.