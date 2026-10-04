Entre 400 y 500 liceos franceses suspenderán las clases por motivos de seguridad
Hasta ahora 24 centros educativos han sido "incendiados o saqueados" al margen del movimiento de protesta.
Francia estimó este domingo que entre 400 y 500 liceos suspenderán las clases total o parcialmente el lunes por motivos de seguridad, en medio de una ola de protestas estudiantiles en todo el país.
Los estudiantes reclaman más medios humanos y financieros para la educación pública y se quejan de la falta de profesores, del deterioro de los edificios y de horarios lectivos demasiado cargados.
Detenciones desde el viernes pasado
"Entre 400 y 500 suspendieron las clases" el viernes, de los 3,700 que hay en el país, y "probablemente habrá una cifra similar este lunes, pero con una reanudación parcial y progresiva de las clases", declaró el ministro de Educación Nacional francés, Édouard Geffray, en la cadena France 2.
También anunció que hasta ahora 24 centros educativos han sido "incendiados o saqueados" al margen del movimiento de protesta.
- El ministro lamentó que 78 miembros del personal de la educación pública hayan resultado heridos "desde el comienzo" de las protestas.
- El movimiento empezó el 17 de septiembre en la región de París con el bloqueo por parte de los estudiantes de numerosos liceos. Progresivamente se extendió a todo el país y se intensificó el jueves en numerosas ciudades francesas.
La jornada del viernes estuvo marcada por tensiones y más de 1,700 detenciones (unas 5,000 en total desde el lunes).
Los organizadores pidieron continuar la movilización ante la falta de "medidas concretas".