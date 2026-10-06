El belga Francis Halzen ganó este martes el premio Nobel de Física por el descubrimiento de neutrinos de alta energía, unas partículas subatómicas procedentes de fuera de nuestra galaxia.

Este físico de 82 años fue recompensado "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", informó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

"El premio de este año trata sobre mensajeros fantasmales procedentes del espacio", declaró Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, en una rueda de prensa.

La "visión y el liderazgo científico" de Halzen han sido fundamentales para el Observatorio de Neutrinos IceCube, afirmó la Academia, que lo describió como "un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz".

Gracias a este observatorio, los investigadores pueden "captar neutrinos, partículas subatómicas raras, de procesos extremadamente ricos en energía en el universo lejano".

- Un cubo de hielo gigante -

"Este Premio Nobel tiene que ver con un cubo de hielo gigante situado en el Polo Sur de nuestro planeta. El cubo de hielo permite la detección de neutrinos", explicó a los periodistas la profesora Eva Olsson, miembro del Comité Nobel de Física.

Halzen nació en Tienen (Bélgica) y es profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos.

"Ha sido una gran sorpresa y, obviamente, no me lo esperaba", declaró el físico por teléfono en la rueda de prensa poco después de que se anunciara el premio.

"Pero es un gran placer saber que me han concedido este premio", añadió.

La academia explicó que los neutrinos de alta energía se crean en los mismos entornos que otras partículas.

"Sin embargo, a diferencia de otras partículas, los neutrinos nos llegan sin cambiar de dirección ni perder energía. Esto significa que pueden proporcionar información que no está disponible de ninguna otra manera", informó en un comunicado.

Halzen presentó por primera vez su idea para el observatorio en 1988 y obtuvo el apoyo de otros investigadores.

Las pruebas preliminares se realizaron unos años después pero el observatorio no se completó hasta 2011.

"Los neutrinos cósmicos con energías extremadamente altas son muy poco frecuentes, por lo que se necesita un volumen enorme de hielo para observar un número adecuado de colisiones", explicó el jurado.

"Lo que más me alegra a mí, además de ganar el Premio Nobel, es que espero que esto sirva para reconocer a las personas realmente valientes que se unieron a mí al inicio de este proyecto", afirmó Halzen.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, transmitió su "más sincera enhorabuena" a Halzen.

- Desentrañar secretos -

"Un reconocimiento impresionante a una vida dedicada a desentrañar los mayores secretos del cosmos a través de sus manifestaciones más minúsculas", afirmó De Wever en X.

Cuando se le preguntó si estos neutrinos podrían incluso contener mensajes de posibles civilizaciones lejanas, Halzen dijo que "se ha especulado con que (...) esta sería una forma ideal de comunicarse con extraterrestres".

"Pero no creo que vaya a entrar en ese tema. Creo que ya tenemos suficientes problemas reales con los que lidiar en este momento", añadió.

El año pasado, el Nobel de Física fue otorgado al británico John Clarke, al francés Michel Devoret y al estadounidense John Martinis por poner en práctica la mecánica cuántica y permitir el desarrollo de todo tipo de tecnología digital, desde teléfonos móviles hasta una nueva generación de computadoras.

Este galardón es el segundo Nobel de la temporada, tras el de Medicina otorgado el lunes al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nage por su trabajo en el campo de la optogenética, que consiste en controlar las señales nerviosas mediante la luz.

El premio de Física será seguido por el de Química el miércoles.

El jueves se conocerá el de Literatura, con varias escritoras latinoamericanas en las quinielas como la argentina Samanta Schweblin y la mexicana Cristina Rivera Garza.

El más esperado, el Nobel de la Paz, llegará el viernes.

Este año algunos expertos sugieren que el jurado podría optar por el consenso, después de la polémica suscitada por la ganadora del año pasado, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.