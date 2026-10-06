Director general de la OMS pide transparencia a Rusia tras sospecha de peste

El director general de la Organización Mundial de la Salud instó el martes a Rusia a ser transparente sobre la muerte de una técnica en una instalación de investigación de la peste en ese país.

"El intercambio de información oportuno, completo y transparente en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.

En su escrito dijo que pidieron a las autoridades rusas más información para esclarecer la causa de la neumonía grave que provocó la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, luego de que medios reportaran inicialmente un posible caso de peste neumónica.

Ghebreyesus, informó que la organización ha estado siguiendo el caso desde que comenzaron a difundirse los primeros reportes sobre la muerte, ocurrida el pasado 2 de octubre.

Según explicó, las autoridades sanitarias rusas respondieron a una solicitud de verificación de la OMS bajo el Reglamento Sanitario Internacional y comunicaron que no se había registrado ningún caso reciente de peste en el óblast de Irkutsk.

Las autoridades rusas también informaron que realizaron una investigación epidemiológica, aplicaron medidas preventivas y de control y sometieron a observación médica y pruebas a los contactos identificados. De acuerdo con la información entregada a la OMS, no se detectaron patógenos de alto riesgo entre esas personas y la vigilancia médica de los contactos concluyó.

La OMS, sin embargo, solicitó información adicional para determinar qué causó la neumonía grave, qué patógeno motivó las medidas sanitarias y qué ocurrió con un segundo empleado que habría presentado una neumonía de causa indeterminada, según Tedros.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. In response to WHO´s verification request under the International Health Regulations, the Russian health authorities reported that no case of plague had recently been registered in Irkutsk oblast. They informed WHO that an epidemiological investigation had been conducted, preventive and control measures implemented, and identified contacts placed under medical observation and tested. They reported that no high-threat pathogens had been detected among the contacts and that medical observation of all identified contacts had been completed. WHO has remained in contact with the Russian health authorities and has offered technical support. WHO has requested further information to clarify the cause of the severe pneumonia, the pathogen that prompted the public health measures, and media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. Timely, complete and transparent information sharing under the International Health Regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

Riesgo considerado bajo

El caso generó preocupación internacional debido a la posibilidad de que se tratara de peste neumónica, una forma de la enfermedad que afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas a través de gotículas respiratorias.

No obstante, una evaluación preliminar de la OMS situó el riesgo como moderado a bajo para zona donde falleció la empleada, para Rusia y para Europa.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la OMS.

Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.