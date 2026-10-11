Desmantelan último campamento de migrantes de Ceuta antes de la visita del rey Felipe VI

Unos trabajadores pasan junto a migrantes acampados en el exterior del CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) —donde se identifica y registra a los migrantes— en Ceuta, el enclave español en el norte de África, el 11 de octubre de 2026. ( AFP )

Las autoridades españolas desmantelaron el domingo el último gran campamento de migrantes en Ceuta, dos días antes de la visita del rey y la reina de España al enclave norteafricano, constataron periodistas de la AFP.

El campamento se formó tras la llegada de más de 70,000 migrantes a Ceuta procedentes del vecino Marruecos, los días 30 y 31 de julio.

La mayoría regresó a Marruecos en pocos días, pero miles de personas se quedaron en esta ciudad de poco más de 80,000 habitantes y dormían en la calle o en las playas.

Esta repentina llegada, durante la cual fallecieron decenas de personas, desencadenó una crisis política en Madrid, así como tensiones diplomáticas en la Unión Europea (UE).

El domingo, poco después de las 08:00, policías acompañados de soldados llegaron a la explanada de El Guano, donde cientos de migrantes se alojaban en refugios improvisados tras el desmantelamiento de otros campamentos en las playas vecinas, constató un periodista de la AFP.

Subieron a los migrantes a autobuses para trasladarlos a centros de acogida, mientras que equipos de limpieza intervinieron en la explanada y la playa.

Algunos migrantes huyeron hacia las colinas cercanas para evitar subir a los autobuses.

El quinto operativo

Más de 350 policías fueron movilizados, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado, en el que precisó que se trataba del quinto operativo en las últimas semanas para "desalojar zonas públicas de la ciudad".

El rey Felipe VI y la reina Letizia tienen previsto visitar Ceuta el martes.

Marruecos reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla, el otro enclave español en el norte de África situado unos 500 km más al este.

Te puede interesar El rey de España examina con el Gobierno y los militares la defensa de Ceuta

La visita a Ceuta el martes, a la que seguirá el miércoles un desplazamiento a Melilla, será la primera de un monarca español a ambas ciudades desde el viaje del rey Juan Carlos en noviembre de 2007, que provocó una crisis diplomática con Marruecos.