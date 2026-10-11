El papa será operado de un nódulo en el pulmón "en los próximos días"

El papa León XIV tiene un nódulo pulmonar detectado en fase temprana. ( ARCHIVO EFE )

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica "en los próximos días" para extirpar un nódulo "localizado en el pulmón" que se ha detectado en un estadio temprano.

"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado", aseguró el papa, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", añadió en la plaza de San Pedro.

"La intervención ya está programada para los próximos días", dijo el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo semanas antes de una gira por América Latina.

La oficina de prensa del Vaticano precisó que el papa necesitará aproximadamente una semana para recuperarse de la operación.

No han especificado si la intervención modificará la agenda internacional del papa estadounidense, que tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

Antes de anunciar la operación, León XIV saludó al final del rezo del ángelus a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, una de las asociaciones católicas peruanas más

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importantes.

"Gracias por vuestras oraciones"

"Gracias por vuestras oraciones con motivo de la visita pastoral que realizaré a Perú", declaró el papa, dando a entender que el viaje se mantiene.

Robert Prevost nació en Chicago pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad.

En mayo de 2025 se convirtió en el primer papa estadounidense tras el fallecimiento de su predecesor argentino, Francisco, el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

Francisco pasó varias semanas en el hospital Gemelli de Roma, donde tradicionalmente acuden los papas para recibir tratamiento médico.

Más discreto que su predecesor, Robert Francis Prevost se ha impuesto como líder con un estilo propio. Alza la voz a favor de los migrantes y en contra de las guerras y ha advertido de los peligros de la inteligencia artificial.

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán en febrero, el papa ha criticado una y otra vez este conflicto.

Condenó la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de destruir la república islámica.

Trump arremetió contra el pontífice, a quien ha calificado de "débil frente a la delincuencia y pésimo en política exterior", a lo que León XIV respondió diciendo que tenía el "deber moral de alzar la voz".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, salió entonces en su defensa y este domingo expresó al Santo Padre su "solidaridad personal, así como la del Gobierno italiano, ante la prueba a la que se enfrentará en los próximos días".

"La serenidad y la tranquilidad con las que ha hablado de ello durante el ángelus de hoy nos tranquilizan", añadió Meloni en un comunicado.

Es el primer susto de salud para el papa León XIV tras dieciséis meses a un ritmo vertiginoso pese a que él intenta mantener un equilibrio con su vida privada.

Es aficionado al tenis y a la natación y dedica los martes, su día de descanso semanal en Castel Gandolfo, a actividades deportivas, a llamadas privadas y a la lectura.