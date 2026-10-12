Un ciberataque afecta sistemas de refrigeración de supermercados en Francia

Esta fotografía tomada en Agde el 9 de octubre de 2026 muestra el logotipo del supermercado francés Intermarché, que forma parte del grupo Les Mousquetaires, en la fachada de una tienda. Varios supermercados fueron blanco de un ciberataque dirigido contra sus instalaciones de refrigeración en la noche del 11 al 12 de octubre de 2026, entre ellos de 150 a 200 tiendas Intermarché y menos de un centenar de puntos de venta de Coopérative U, indicaron los dos distribuidores a la AFP, confirmando información de BFMTV. ( GABRIEL BOUYS / AFP )

Varios supermercados franceses fueron víctimas la noche del domingo al lunes de un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración, lo que obligó a desechar grandes cantidades de productos frescos y congelados, informaron empresas afectadas y la fiscalía.

Entre los perjudicados figuran entre 150 y 200 tiendas de la cadena Intermarché y menos de un centenar de supermercados de Coopérative U. Medios franceses señalaron además que podrían haberse visto afectados establecimientos de otras cadenas.

Según la cadena de noticias BFMTV, los piratas informáticos lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas, provocando pérdidas de mercancía.

Investigación abierta

La fiscalía de París abrió una investigación para determinar el alcance del ataque, que también provocó algunos conatos de incendio.

En la red social X, el director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que una "ciberataque" afectaba desde la noche anterior a los sistemas de producción de frío de varios establecimientos de la cadena.

"Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes", afirmó.

Por su parte, la fiscalía de París anunció la apertura de una investigación sobre este "ciberataque de gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés".

La pesquisa, encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad (OFAC), "deberá identificar a las víctimas y evaluar los daños ocasionados, tanto por la pérdida de alimentos como por los incendios reportados", precisó.

Según BFMTV, el ataque tuvo como objetivo sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de supermercados en Francia.

Los atacantes habrían modificado a distancia los parámetros de temperatura, causando la destrucción de existencias de productos frescos y congelados.