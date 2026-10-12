El papa León XIV será hospitalizado el martes para ser operado en un pulmón

La Santa Sede no ha precisado si la operación se realizará el mismo martes, aunque indicó que está programada para esta semana y que el período de recuperación hospitalaria para el papa León XIV previsto es de aproximadamente siete días. ( EFE/ ARCHIVO )

El papa León XIV será ingresado este martes 13 de octubre, antes del mediodía, en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, informó este lunes el Vaticano.

La Santa Sede no ha precisado si la operación se realizará el mismo martes, aunque indicó que está programada para esta semana y que el período de recuperación hospitalaria previsto es de aproximadamente siete días.

El pontífice, de 71 años, anunció personalmente su situación de salud el domingo, al concluir el rezo del ángelus ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado", expresó León XIV, según la transcripción oficial difundida por el Vaticano.

El papa explicó que los especialistas recomendaron la intervención y que decidió seguir sus indicaciones para extirpar el nódulo. También agradeció las muestras de apoyo de los fieles y pidió oraciones durante su recuperación.

Vaticano prevé una semana de recuperación

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que la estancia hospitalaria posterior a la cirugía se estima en una semana, aunque ese plazo dependerá de la evolución del pontífice.

Hasta este lunes, León XIV había mantenido sus actividades habituales, incluidas varias reuniones con obispos. No obstante, permanece la incertidumbre sobre algunos compromisos de su agenda, entre ellos una celebración religiosa prevista para el miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro.

El Vaticano tampoco ha informado si el nódulo es benigno o maligno. Los nódulos pulmonares pueden tener distintas causas y su detección no constituye por sí sola un diagnóstico de cáncer.

Los especialistas consultados por Associated Press señalan que la identificación temprana y la localización de la lesión son factores favorables para su tratamiento. Sin embargo, la naturaleza del nódulo deberá establecerse mediante las evaluaciones médicas correspondientes.