Gobiernos y líderes políticos desean pronta recuperación al papa León XIV tras diagnóstico de cáncer

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón. ( EFE )

Presidentes, funcionarios y ciudadanos de distintos países expresaron su solidaridad y sus deseos de recuperación al papa León XIV, a quien le extirparon este martes el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarle un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió orar en conjunto por la salud del papa León XIV y se encomendó a Dios para verlo pronto recuperado.

En un mensaje difundido en redes sociales, Fujimori reconoció que los peruanos han recibido "con profunda tristeza" la noticia, justo cuando el país está inmerso en los preparativos para recibirlo como parte de su primera gira por América Latina, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

Fujimori recordó al santo padre que "esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño". El papa vivió muchos años en Perú.

"Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado", expresó Fujimori, quien el domingo ya acudió a la Catedral de Lima para orar por su salud, después de que anunciara que sería sometido a esta intervención.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que aseguró que eleva sus oraciones por la salud del pontífice.

"Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de Su Santidad el papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar", escribió la mandataria.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió que los profesionales de la salud que atienden al papa reciban la guía del Espíritu Santo durante su recuperación.

"Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre", expresó el jefe de la diplomacia estadounidense.

A las muestras de solidaridad también se sumó la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien manifestó, a través de su cuenta de X, su deseo de que la fe acompañe al pontífice durante este momento de salud.

"Que el cariño y la fe de los creyentes en todo el mundo le acompañen en estas horas y en su incansable labor pastoral", señaló Machado.

Asimismo, la Cancillería de Chile expresó, mediante un comunicado, sus deseos de una pronta y completa recuperación para el papa. También manifestó su esperanza de que la fortaleza y la serenidad lo acompañen durante estos días.

En esa misma línea, el Gobierno de Argentina manifestó su deseo de que el pontífice se recupere pronto y aseguró que continúan los preparativos para la visita que tiene previsto realizar en noviembre al país suramericano.

"Desde el Gobierno nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al Santo Padre una pronta y completa recuperación", declaró en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier.

En Chiclayo, la ciudad peruana donde León XIV se desempeñó como obispo durante ocho años, los ciudadanos permanecen atentos a la evolución de su estado de salud, luego de confirmarse que fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar.

Estado postoperatorio

Residentes de esa localidad elevaron oraciones por el pontífice y expresaron su confianza en que logrará recuperarse.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?



El adenocarcinoma es un tumor maligno que se origina en las células glandulares, encargadas de producir y secretar sustancias. Puede desarrollarse en distintos órganos, entre ellos los pulmones, el intestino, el estómago, la próstata, las mamas, el útero y el páncreas.

Tras la intervención quirúrgica, el papa León XIV, de 71 años, «despertó con normalidad» y, después de un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del Policlínico Gemelli, en Roma. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

La operación se realizó en ese centro médico romano, donde el pontífice permanecerá ingresado para continuar su recuperación y someterse a los exámenes posoperatorios correspondientes.