Tumor extirpado al papa León XIV era canceroso, informa el Vaticano

Miembros de los medios de comunicación esperan a las afueras del Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026, donde este martes el papa León XIV fue sometido a una cirugía pulmonar. ( EFE/EPA/ANGELO CARCONI )

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos el martes, después de detectarle una masa cancerosa, informó el Vaticano.

El papa "se despertó con normalidad" después de la operación y ahora ha regresado a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado.

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano, y añadió que la intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias".

"El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones", indicó el comunicado.

El papa León XIV ha sido operado mediante cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios.

El comunicado añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Una fuente del Vaticano agregó que el papa había pedido la cena.

Procedimiento radical

El equipo médico que ha operado a León XIV ha optado por un procedimiento "radical" para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón.