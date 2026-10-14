El cáncer golpea a dos hermanos Prevost: el papa León XIV y Louis enfrentan diagnósticos distintos

Imagen del papa León XIV difundida por la agencia EFE el 19 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/FABIO FRUSTACI/ ARCHIVO )

Mientras el pontífice se recupera de una operación por un tumor pulmonar en Roma, su hermano mayor recibe tratamiento experimental en Florida tras sufrir una recaída de mieloma múltiple. La familia confirmó que ambos hablaron días antes de la cirugía.

Roma. La familia del papa León XIV atraviesa una situación delicada de salud que afecta simultáneamente a dos de sus integrantes. Louis Prevost, hermano mayor del pontífice, sufre una recaída de mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea, mientras el líder de la Iglesia católica permanece hospitalizado en Roma tras una operación en la que se confirmó que padece un adenocarcinoma pulmonar.

Louis Prevost sufrió recaída hace tres meses

La información sobre Louis Prevost fue divulgada por la cadena estadounidense CBS News, que entrevistó a su esposa, Deborah Prevost, y recogida este miércoles 14 de octubre por el medio argentino Infobae.

Según explicó la mujer, su marido, residente en Florida, fue diagnosticado en 2017 y logró mantener la enfermedad bajo control durante varios años, pero hace aproximadamente tres meses sufrió una recaída que lo obligó a iniciar un nuevo tratamiento.

Louis, de 74 años, participa actualmente en un ensayo clínico en un hospital de Florida. Su esposa relató que en 2019 había recibido un tratamiento que incluyó terapia con células madre y su incorporación a un estudio experimental, lo que permitió reducir considerablemente la actividad de la enfermedad. Sin embargo, no precisó el estadio actual del cáncer ni ofreció detalles sobre su pronóstico.

Deborah Prevost reconoció ante CBS News que la familia atraviesa momentos difíciles por la coincidencia de los diagnósticos. También reveló que Louis y el papa conversaron por teléfono la semana pasada, antes de que el primero acudiera a recibir tratamiento.

La mujer expresó que continúan rezando y manteniendo el ánimo por ambos hermanos, al tiempo que manifestó su esperanza de que el tumor pulmonar del pontífice haya sido detectado en una fase temprana.

El Vaticano informa sobre la recuperación

La situación de Louis se conoce después de que la Santa Sede confirmara que León XIV, de 71 años, fue sometido el martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, después de que los exámenes practicados durante la operación confirmaran la presencia de un adenocarcinoma pulmonar.

Según informó la agencia española EFE, la operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones. El procedimiento fue realizado con el propósito de retirar completamente el tejido afectado. El Vaticano no ha comunicado el estadio del cáncer ni si será necesario aplicar tratamientos adicionales.

Este miércoles, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice pasó una primera noche tranquila después de la intervención. Vatican News, el servicio informativo oficial del Vaticano, señaló que el papa despertó normalmente de la anestesia y regresó a su habitación tras permanecer bajo observación médica. Está previsto que continúe hospitalizado alrededor de una semana, mientras se realizan nuevos estudios del tejido extraído.

Dos enfermedades diferentes

Aunque ambos hermanos enfrentan diagnósticos oncológicos, se trata de enfermedades distintas. El mieloma múltiple afecta las células plasmáticas, responsables de producir anticuerpos que ayudan a combatir infecciones. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, puede comprometer la médula ósea y provocar daños en los huesos, anemia y otras complicaciones.

La institución explica que esta enfermedad puede presentar períodos de remisión y posteriores recaídas, como la que ha experimentado Louis Prevost. Existen diversas alternativas terapéuticas, incluidos tratamientos dirigidos, inmunoterapia y ensayos clínicos, cuya aplicación depende de la evolución de cada paciente.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense en dirigir la Iglesia católica. Creció en el área de Chicago junto a sus dos hermanos mayores, Louis y John.

La coincidencia de las enfermedades ha colocado nuevamente a la familia Prevost en la atención internacional, mientras se esperan nuevas informaciones médicas sobre la recuperación del pontífice.