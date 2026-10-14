León XIV inicia recuperación tras cirugía por cáncer pulmonar y evaluaciones de tratamientos

Una fotografía del papa León XIV colocada bajo la estatua de Juan Pablo II frente al Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde el pontífice se encuentra hospitalizado, en Roma (Italia), el 14 de octubre de 2026. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el papa León XIV se recupera en el hospital tras una exitosa cirugía torácica realizada el 13 de octubre para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho; durante la intervención, los médicos confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. ( EFE/EPA/ANGELO CARCONI )

El papa León XIV, de 71 años, comenzó este miércoles 14 de octubre su recuperación en el hospital Gemelli de Roma, después de someterse a una operación para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho. Aunque los especialistas consideran favorable el pronóstico cuando este tipo de cáncer se detecta tempranamente, persisten las interrogantes sobre la extensión de la enfermedad y su posible impacto en la agenda del pontífice, incluida una gira por América Latina prevista para noviembre.

La Santa Sede confirmó que los cirujanos extirparon el martes el lóbulo inferior del pulmón derecho y que el análisis médico estableció un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios.

El Vaticano indicó que se realizan nuevas pruebas para determinar si las células cancerosas se han propagado a otras partes del organismo. Dijo que "empezó a caminar" y le practicaron "fisioterapia respiratoria"

"El papa pasó una noche tranquila", informó este miércoles la oficina de prensa vaticana, sin ofrecer mayores precisiones sobre los resultados pendientes ni sobre la duración definitiva de su recuperación.

La enfermedad fue descubierta durante un chequeo médico rutinario, sin que el pontífice hubiera presentado síntomas que motivaran específicamente una exploración pulmonar, según explicó la Santa Sede a la agencia AFP.

Un diagnóstico con pronóstico favorable

El adenocarcinoma pulmonar es una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón. Su evolución depende, entre otros factores, del tamaño del tumor, la posible afectación de los ganglios linfáticos y la presencia de metástasis.

Juanita Mora, portavoz de la Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association), explicó a la AFP que, cuando este cáncer se identifica en sus primeras fases, puede presentar un pronóstico "muy, muy bueno".

Según la especialista, la supervivencia a cinco años en determinados estadios tempranos oscila entre el 80 % y el 98 %, especialmente cuando es posible realizar una extirpación quirúrgica. Sin embargo, estas estadísticas generales no permiten establecer todavía el pronóstico individual del papa, que dependerá de los resultados de los estudios complementarios.

Los médicos deberán determinar si el pontífice necesita tratamientos adicionales, entre ellos radioterapia, de acuerdo con las características y la extensión de la enfermedad.

Federico Venuta, jefe de Cirugía Torácica del Policlínico Umberto I de Roma, explicó a la AFP que los pacientes sometidos a intervenciones de este tipo suelen comenzar a movilizarse desde el primer día.

"Por lo general, el primer día, los pacientes que se someten a este tipo de procedimiento se ponen en movimiento de inmediato", señaló el especialista, quien también destacó la importancia de las radiografías de control, la alimentación progresiva y la fisioterapia temprana.

Venuta consideró probable que León XIV ya haya comenzado a levantarse de la cama, aunque no indicó haber participado directamente en su atención médica.

El pontífice permanece ingresado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli, próxima a la suite papal con capilla privada, que actualmente se encuentra en renovación.

Una gira latinoamericana en suspenso

La operación introduce un elemento de incertidumbre en los preparativos del viaje que León XIV tiene programado entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

La visita reviste especial importancia para el pontífice estadounidense, nacido en Chicago, debido a su prolongada vinculación con América Latina y, particularmente, con Perú, donde desarrolló durante aproximadamente dos décadas su labor misionera y posteriormente adquirió la nacionalidad.

Antes de la intervención, el Vaticano había anunciado la cancelación de sus compromisos públicos hasta el 20 de octubre y una hospitalización estimada de una semana. No obstante, todavía se desconoce si necesitará un período de reposo más prolongado o tratamientos que obliguen a modificar su calendario.

En Argentina, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que las autoridades mantienen los preparativos de la visita mientras no exista una comunicación oficial sobre su suspensión o aplazamiento.

La decisión sobre la gira dependerá de la evolución posoperatoria y de las recomendaciones del equipo médico, sin que hasta el momento la Santa Sede haya anunciado cambios definitivos en el itinerario.

La enfermedad abre una nueva etapa

El diagnóstico representa el primer problema importante de salud conocido públicamente desde que León XIV fue elegido el 8 de mayo de 2025 para suceder al papa Francisco, fallecido en abril de ese año.

Hasta ahora, el pontífice había proyectado una imagen de vitalidad, favorecida por su afición al deporte y una intensa actividad pastoral. La noticia de su enfermedad ha generado preocupación dentro de la Iglesia católica y abierto interrogantes sobre la organización de su trabajo.

El diario italiano La Repubblica describió la situación como el comienzo de una etapa de considerable incertidumbre para el pontificado.

"Rezamos y esperamos", declaró a la AFP una fuente vaticana que solicitó mantener el anonimato. La misma fuente consideró que una eventual reducción del ritmo de actividades podría resultar conveniente ante la apretada agenda del papa.

Por su parte, Hendro Munsterman, teólogo y especialista en asuntos vaticanos del periódico neerlandés Nederlands Dagblad, señaló a la AFP que la enfermedad podría modificar la percepción pública del pontífice.

"Ahora tenemos un papa que también tiene sus debilidades, lo que va a cambiar su imagen", afirmó.

El analista planteó además que la situación podría influir en el ritmo de decisiones administrativas y nombramientos pendientes dentro de la Curia romana, aunque advirtió que todavía resulta prematuro determinar las consecuencias de eventuales tratamientos médicos.

La información sobre la salud de León XIV también vuelve a situar bajo atención la política de comunicación médica del Vaticano, históricamente caracterizada por la reserva. Durante el pontificado de Francisco, la Santa Sede ofreció información más frecuente sobre sus hospitalizaciones y enfermedades.

Por ahora, las próximas evaluaciones clínicas serán determinantes para establecer el alcance del cáncer, definir si será necesario un tratamiento complementario y conocer cuándo podrá el papa retomar plenamente sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica.