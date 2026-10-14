Rusia acelera acuerdo de diésel con EE. UU. mientras UE advierte que financiará la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump, a la izquierda, y el presidente ruso Vladimir Putin se dan la mano al inicio de una reunión en el Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia, el lunes 16 de julio de 2018. ( FOTO AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS )

Rusia anunció este miércoles 14 de octubre que espera firmar en los próximos días los primeros contratos para suministrar gasóleo a Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump decidiera flexibilizar temporalmente las sanciones contra el combustible ruso. La operación, que busca aliviar la escasez internacional de diésel, ha provocado críticas de gobiernos europeos y de Ucrania, que advierten sobre el riesgo de proporcionar nuevos ingresos a Moscú mientras continúa la guerra.

"Todo se hará en los próximos días", declaró Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin para la cooperación económica, según informaron las agencias rusas y la agencia francesa AFP. El funcionario aseguró que las negociaciones avanzan rápidamente y que existe una comunicación permanente entre las autoridades de ambos países.

"Mantenemos un contacto muy estrecho, cada hora, con la parte estadounidense, y todo avanza muy rápidamente", afirmó Dmitriev, quien también sostuvo que Rusia está dispuesta a superar las dificultades relacionadas con las sanciones para garantizar las entregas de combustible.

El representante ruso fue más allá del suministro energético y planteó que el entendimiento podría abrir una nueva etapa de cooperación económica y de inversiones entre Moscú y Washington, pese a las profundas diferencias que mantienen ambos gobiernos por la invasión rusa de Ucrania.

Un acuerdo de millones de barriles

El entendimiento fue anunciado el viernes 9 de octubre por Trump, después de sus contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según los términos divulgados, Rusia pondría inicialmente a disposición de Estados Unidos y de los mercados internacionales más de 300,000 toneladas de diésel, seguidas de otras 500,000 toneladas durante noviembre y hasta un millón adicional posteriormente.

La Administración estadounidense autorizó una flexibilización temporal de determinadas restricciones para facilitar las operaciones comerciales. Sin embargo, todavía quedan aspectos por precisar, entre ellos los contratos definitivos, las empresas participantes, los mecanismos de pago y el calendario efectivo de las entregas.

Trump ha defendido la medida como una respuesta al encarecimiento del combustible, especialmente del diésel utilizado por el transporte de mercancías, la agricultura y numerosas actividades industriales. El presidente estadounidense considera que aumentar la oferta puede contribuir a reducir los costos energéticos antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Italia cuestiona la decisión

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se sumó este miércoles a las críticas europeas y calificó el entendimiento entre Washington y Moscú como una decisión "muy arriesgada", al considerar que podría debilitar los esfuerzos internacionales para presionar a Putin a negociar el fin de la guerra.

Meloni advirtió que la flexibilización de las restricciones puede otorgar nuevos recursos financieros a Rusia y reducir la eficacia de las sanciones occidentales. Sus declaraciones, recogidas por el diario británico Financial Times, representan una nueva diferencia entre Roma y Washington en materia de política exterior y seguridad europea.

La Unión Europea, por su parte, ha dejado claro que no modificará su política de sanciones por el acuerdo estadounidense. Según informó Euronews el lunes 12 de octubre, los ministros de Exteriores europeos manifestaron su preocupación por una decisión que consideran perjudicial para la unidad transatlántica frente a Rusia.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró la posición del bloque de mantener la presión económica sobre Moscú. Las restricciones comunitarias incluyen la prohibición de importar productos petrolíferos refinados rusos, una de las medidas adoptadas tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La crisis energética amenaza con prolongarse hasta 2027

El anuncio ruso coincide con una nueva advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que este miércoles señaló que la escasez mundial de diésel podría prolongarse hasta el segundo semestre de 2027, debido a los problemas de producción, las interrupciones del comercio internacional y los daños sufridos por instalaciones de refinación.

Según informó el diario económico español Cinco Días, del grupo El País, la AIE estima que las exportaciones netas conjuntas de gasóleo de Oriente Próximo y Rusia cayeron en septiembre a 820,000 barriles diarios, un descenso superior al 60 % respecto al mismo período del año anterior.

La agencia también considera improbable que la flexibilización de las restricciones estadounidenses modifique sustancialmente el equilibrio mundial del combustible, porque Rusia enfrenta limitaciones operativas en sus refinerías, afectadas por los ataques ucranianos.

La publicación financiera Barron's recogió este miércoles estimaciones de analistas de Goldman Sachs según las cuales el acuerdo con Rusia podría reducir los precios internacionales del diésel apenas entre uno y dos dólares por barril, un efecto limitado frente al fuerte encarecimiento acumulado durante la crisis energética.