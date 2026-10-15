El papa retoma sus labores y muestra buena recuperación pulmonar tras cirugía por cáncer

Una pancarta con el mensaje «Hematología saluda al Papa» cuelga de una de las ventanas del Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde se encuentra ingresado el papa León XIV, en Roma (Italia). Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el papa León XIV se está recuperando en el hospital tras una exitosa intervención quirúrgica torácica realizada el 13 de octubre para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho; durante la operación, los médicos confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. ( EFE/ MASSIMO PERCOSSI )

El papa León XIV ha retomado sus actividades laborales desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado después de someterse el martes a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este jueves 15 de octubre que el pontífice continúa su recuperación, mientras sus médicos confirmaron una evolución favorable, según reportaron las agencias EFE y AFP.

La principal novedad médica es que una radiografía de tórax mostró una «buena recuperación del pulmón operado», dos días después de la intervención. Los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de su seguimiento, indicaron que las pruebas de control realizadas durante la mañana arrojaron resultados normales y que el proceso posoperatorio avanza conforme a las previsiones.

Este jueves fue sometido a pruebas de control con resultados normales

«Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a unas pruebas de control rutinarias, cuyos resultados han sido normales», señalaron los especialistas en una comunicación difundida por el Vaticano y recogida por AFP.

Los facultativos agregaron que la recuperación «avanza según lo previsto», una valoración que apunta a una evolución favorable en esta primera etapa de su convalecencia, aunque todavía requiere vigilancia médica.

Reanudó sus labores en el hospital

La reanudación de sus labores constituye otro de los acontecimientos destacados de la jornada. De acuerdo con EFE, León XIV ha comenzado a atender asuntos de trabajo desde el centro hospitalario, sin esperar a recibir el alta médica. Esta actividad se desarrolla mientras permanece bajo observación, después de una operación que obligó a extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La intervención, realizada el 13 de octubre, duró aproximadamente 90 minutos y se completó sin complicaciones, según el comunicado oficial de la Santa Sede. Durante la operación, los cirujanos confirmaron mediante un examen histológico la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que había sido sospechado en las evaluaciones preoperatorias.

El tumor fue detectado durante un reconocimiento médico rutinario, cuando todavía se encontraba en una fase temprana y bien localizado.

El Vaticano también comunicó que el pontífice, de 71 años, ha comenzado sesiones de fisioterapia respiratoria, camina por su habitación y ha recuperado su alimentación habitual. Según Vatican News, León XIV pasó tranquilamente su segunda noche de hospitalización, se levantó y desayunó este jueves. Además, el miércoles por la tarde concelebró una misa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital.

Pese a los resultados favorables, todavía quedan aspectos importantes por determinar sobre el alcance de la enfermedad. Los especialistas esperan los resultados de los estudios histológicos para establecer si el cáncer se había extendido a los ganglios linfáticos y si será necesario aplicar tratamientos adicionales, como quimioterapia o radioterapia.

Según informó el diario español El País, estas evaluaciones serán determinantes para establecer los siguientes pasos médicos y las posibilidades de recuperación.

La hospitalización también mantiene la atención sobre la agenda internacional del pontífice. La Santa Sede canceló sus audiencias públicas hasta el 20 de octubre, mientras permanece pendiente la confirmación de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. Aunque el Vaticano no ha anunciado oficialmente su suspensión, la realización de la gira dependerá de la evolución clínica y de las recomendaciones de los médicos que supervisan su recuperación.