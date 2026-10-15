Primer ministro francés denuncia la "violencia urbana" de las protestas de liceos

Una persona se enfrenta con al policía durante una manifestación de estudiantes y miembros de sindicatos este martes, en París (Francia). Una ola de protestas recorre Francia contra la grave escasez de profesores, el hacinamiento en las aulas, la falta de recursos y las malas condiciones de aprendizaje, ante las próximas decisiones sobre el presupuesto nacional. ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, consideró este jueves que el movimiento de protesta en los liceos se está transformando en un "movimiento de violencia urbana" y dijo "temer" que se produzcan disturbios durante las manifestaciones del sábado contra la carestía de la vida.

El movimiento estudiantil empezó en septiembre y está protagonizado, sobre todo, por alumnos de entre 15 y 18 años de secundaria, en la etapa previa a los estudios superiores.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso a la universidad, Parcoursup, visto como poco transparente.

La violencia que salpicó las movilizaciones

Esta movilización, mayormente pacífica, se ha visto salpicada por choques entre policías y manifestantes, que dejaron cientos de heridos: más de 200 estudiantes, unos 800 policías y 147 miembros del personal educativo, según las autoridades.

Este jueves, el primer ministro Sébastien Lecornu, de centroderecha, apuntó que "esto ya no parece un movimiento de liceos".

"Tenemos un movimiento de violencia urbana, cuya intensidad (...) aumentó aún más en los últimos días", declaró a la prensa Sébastien Lecornu.

El mandatario denunció "un llamado a la violencia que es absolutamente espantoso" en algunos lugares y mencionó "tiros de mortero [de artificio] en liceos" e "intrusiones".

Según él, esto no hace más que "dañar más a los estudiantes" que desean expresar su "angustia" y "descontento".

Por otro lado, afirmó temer que se produzcan enfrentamientos durante las manifestaciones previstas el próximo sábado contra la carestía de la vida, ante la posibilidad de que "movimientos de ultraizquierda, sobre todo (...) se introduzcan (...) en las marchas".

El jefe del gobierno dijo sentir "profundamente" el sentimiento de "cansancio en el país", a causa de "guerras, incertidumbres sobre el poder adquisitivo, la inflación".

A menos de siete meses de la elección presidencial para escoger al sucesor de Emmanuel Macron, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos, las protestas estudiantiles y la respuesta policial protagonizan el debate político.

Todo ello en un contexto de malestar sobre el poder adquisitivo y cuando el gobierno busca adoptar en el Parlamento un presupuesto para 2027 con un fuerte ajuste fiscal para reducir los elevados niveles de déficit y deuda públicos.