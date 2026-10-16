La UE reafirma su apoyo a Zelenski en plena tensión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (c), ofrece una rueda de prensa durante la segunda jornada de la cumbre de dos días del Consejo Europeo, en Bruselas, Bélgica, el 16 de octubre de 2026. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reúnen con el mandatario ucraniano para abordar la continuidad del apoyo a Ucrania, la defensa y la seguridad europeas, las amenazas híbridas vinculadas a Rusia, la migración y la situación en Oriente Medio. ( EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS )

Los dirigentes europeos expresaron este viernes su respaldo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un momento de creciente tensión entre Kiev y el presidente estadounidense, Donald Trump, y ante la preocupación de que Washington se esté acercando cada vez más a las posiciones de Rusia.

Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos se han tensado desde la semana pasada, cuando Trump suavizó las sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú entregue grandes cantidades de diésel en los mercados mundiales y en el propio mercado norteamericano.

Zelenski calificó ese acuerdo de "indigno" y aseguró que solo servirá para alentar a Rusia a continuar su guerra contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

Varios de los aliados europeos de Kiev también criticaron el pacto, que busca aliviar los precios de los combustibles en Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La situación se agravó después de que Zelenski ordenara reanudar los ataques ucranianos contra refinerías rusas, desoyendo las exigencias de Washington.

A ello se añaden las interrupciones de un sistema satelital proporcionado por Estados Unidos, que dificultaron la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para responder a los intensos bombardeos rusos.

"No es momento de retirar nuestro apoyo a Ucrania. No es momento de aliviar las sanciones contra Rusia", declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al recibir a Zelenski en Bruselas con motivo de una cumbre de la Unión Europea.

El mandatario ucraniano agradeció el respaldo de los que calificó como "verdaderos líderes" europeos, y aseguró que no existen señales de que Moscú esté dispuesto "a poner fin a esta guerra".

Por su parte, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, advirtió de que "la situación en Ucrania es actualmente muy grave", debido a los numerosos ataques rusos y al deterioro de la relación con Estados Unidos.

"Es fundamental que hoy, como Europa, demostremos nuestro apoyo incondicional a Ucrania y examinemos qué medidas adicionales podemos adoptar", afirmó.

Un sistema satelital indispensable

Zelenski ha tenido que lidiar con una relación de altibajos con Trump desde que el imprevisible mandatario estadounidense regresó al poder el año pasado prometiendo recortar el apoyo de Washington a Kiev.

El jueves, Trump consideró "una vergüenza" que Ucrania reanude sus ataques contra refinerías rusas y afirmó que Kiev estaba contribuyendo al aumento de los precios mundiales de la energía.

"Creo que encuentro más difícil tratar con Zelenski que con Putin", declaró el presidente estadounidense en una entrevista con Newsmax.

Por su parte, el Kremlin acusó a Ucrania de obstaculizar los "intensos esfuerzos" de paz de Estados Unidos al reanudar los ataques contra refinerías.

Gran parte de la indignación en Ucrania esta semana se centró en las restricciones al sistema de comunicaciones satelitales Starshield, del que dependen las fuerzas armadas para detectar ataques rusos y coordinar su respuesta en el frente.

Este sistema de SpaceX es diferente de Starlink, la red satelital civil que Ucrania también emplea, aunque no para operaciones ofensivas.

El magnate tecnológico Elon Musk aseguró que su empresa SpaceX no estaba detrás de ninguna interrupción del sistema Starshield.

"Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos", dijo.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, estimó que "Starlink es realmente necesario para Ucrania" y admitió que "Europa no puede reemplazar ese sistena a corto plazo".

¿Nuevas ayudas?

Aunque la prioridad de los líderes europeos es superar la crisis con Washington, también centrarán su atención en cómo reforzar las defensas aéreas de Ucrania y hacer frente a su delicada situación presupuestaria.

"Tenemos que prepararnos para el invierno. No se trata solo de energía, también de defensa antiaérea y financiación", declaró Zelenski.

Los dirigentes de la UE discutirán sobre cómo mantener a flote a Ucrania el próximo año.

La Unión Europea cuenta actualmente con un programa de préstamos de 90,000 millones de euros (unos 101,000 millones de dólares) destinado a Kiev, concebido para cubrir sus necesidades financieras hasta finales de 2027.

Sin embargo, las autoridades ucranianas han advertido de que necesitarán decenas de miles de millones de euros adicionales, ya que los ataques rusos han golpeado duramente la economía del país.

El debate sobre nuevas ayudas ha reavivado además las peticiones para que la UE utilice alrededor de 200,000 millones de euros en activos del banco central ruso congelados y los destine a financiar a Ucrania.

Por ahora parece haber poco impulso político para avanzar en esa dirección, debido a la oposición de Bélgica, donde se encuentra depositada la mayor parte de esos fondos congelados.