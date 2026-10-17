Persisten las protestas en Francia en medio de enfrentamientos con la policía

Cuerpos Republicanos de Seguridad franceses (CRS - Compagnies Republicaines de Securité) detienen a un manifestante durante los enfrentamientos previos al inicio de una manifestación contra el "alto costo de la vida" en Marsella, al sur de Francia, el 17 de octubre de 2026. ( AFP/MATTHIEU RONDEL )

Este sábado, manifestantes se enfrentaron con la policía en París y otras ciudades de Francia durante las protestas a nivel nacional contra los altos precios, mientras el país se encamina hacia las elecciones presidenciales.

Los manifestantes irrumpieron en el ayuntamiento de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, antes de ser desalojados por la policía.

En París, la policía disparó cañones de agua y gases lacrimógenos después de que cientos de manifestantes, la mayoría con mascarillas y algunos lanzando fuegos artificiales, les hicieran frente en varios lugares, según pudieron constatar reporteros de la AFP.

Las oficinas de las cadenas de televisión francesas CNews y Europe 1, en el oeste de París, sufrieron daños en las ventanas cuando los manifestantes lanzaron proyectiles.

Miles de manifestantes se congregaron en una marcha por París, cortando las principales carreteras y obligando a las autoridades a cerrar muchas estaciones de metro en el centro de la ciudad.

Las protestas están ejerciendo una gran presión sobre el gobierno del presidente Emmanuel Macron tras semanas de manifestaciones estudiantiles que en ocasiones se tornaron violentas. Se han escuchado críticas públicas por la respuesta, considerada desproporcionada, de la policía.

Más de 32,000 manifestantes participaron en unas 140 acciones en todo el país, en las afueras de París, poco después del mediodía del sábado, según informó a la AFP una fuente del Ministerio del Interior.

La policía detuvo a más de 160 personas en todo el país, según la fuente.

El movimiento de los Chalecos Amarillos del país, que hace ocho años organizó protestas callejeras contra el gobierno de Macron por las subidas previstas de los impuestos sobre los combustibles, había convocado las manifestaciones "amarillas y juveniles".

Hizo un llamamiento a profesores y alumnos, trabajadores, jubilados y agricultores para que participaran en las protestas el primer día de las vacaciones de mitad de trimestre.

"¡Vamos a tomar la Bastilla!", gritó un manifestante en Marsella mientras manifestantes enmascarados embestían la puerta de las oficinas del alcalde con barreras de seguridad, en referencia al asalto a una fortaleza en 1789 durante la Revolución Francesa.

Varios entraron entonces, uno de ellos pintando con aerosol un símbolo anarquista con la letra "A" en una pared interior, antes de que la policía interviniera para dispersarlos.

"Estamos aquí para protestar por los deplorables recursos que se destinan a la educación y contra la brutalidad policial", dijo Aude, una estudiante enmascarada que no quiso dar su apellido.

Un fotógrafo de la AFP también vio a algunos manifestantes atacar un edificio policial en la ciudad.

'Nos estamos asfixiando'

"A fin de mes, no me queda nada. Los precios suben, pero los sueldos no", dijo Franck, un funcionario de unos cuarenta años que no quiso dar su apellido, mientras se manifestaba en la ciudad céntrica de Gueret con unas 300 personas, una cuarta parte de ellas estudiantes de secundaria.

"No podemos soportarlo más, nos estamos asfixiando", añadió.

En la ciudad occidental de Rennes, unas 20 personas levantaron una barricada con cubos de basura y grandes palés en las afueras de un centro comercial.

Christophe, un carpintero de 47 años y antiguo manifestante de los Chalecos Amarillos que no quiso revelar su apellido, dijo sentirse indignado tras presenciar lo que consideraba brutalidad policial contra adolescentes en las últimas semanas.

"Hemos llegado al punto en que la represión está dirigida contra nuestros propios hijos", declaró a la AFP.

En París, donde las autoridades han prohibido las protestas en torno a los edificios gubernamentales, la avenida de los Campos Elíseos y las estaciones de tren, la policía detuvo a unas 60 personas el sábado por la mañana.

Según una página web creada por los organizadores la víspera de las protestas, se planificaron más de 600 manifestaciones en toda Francia.

Aumento del precio del combustible

Alrededor del 45 por ciento de los franceses están preocupados por el coste de la vida y la inflación, según una encuesta realizada a 2,000 personas y publicada a principios de este mes.

El poder adquisitivo en Francia ha disminuido desde 2024, mientras que el precio del combustible se ha disparado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán a principios de este año.

La segunda economía más grande de la eurozona está luchando por controlar su deuda pública, que se prevé que el próximo año alcance más del 120 por ciento del PIB, el doble del límite de la UE del 60 por ciento.

Los economistas afirman que una reducción significativa de la deuda solo se logrará con reformas importantes, como una drástica reducción del generoso sistema de pensiones francés.

El viernes por la noche, Macron hizo un llamamiento a la calma y al respeto, añadiendo que el derecho a protestar va de la mano del respeto a las personas y a la propiedad.

Tanto los partidos de extrema izquierda como los de extrema derecha de Francia han aprovechado los disturbios.

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, ha respaldado las protestas estudiantiles y participó el martes en una manifestación de apoyo a las mismas.

Marine Le Pen, que lidera las encuestas de opinión para la carrera presidencial, ha posicionado a su partido, la Agrupación Nacional, del lado de la policía.