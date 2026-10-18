Una parisina se queda de piedra frente al amasijo de bicicletas calcinadas que se amontonan este domingo en pleno centro de la capital, que ofrece un panorama desolador tras los violentos disturbios ocurridos la víspera al margen de las manifestaciones.

"Es lamentable, aterrador, manadas de jóvenes vinieron aquí ayer, saqueando, rompiendo todo, con total impunidad", lamenta Cécile Rogue, de 57 años.

Son las 08H00 de la mañana y el aire aún huele a quemado.

Al otro lado del bulevar, un grupo de hombres levanta un enorme cristal roto.

"Era la vitrina de Roche Bobois", una tienda de muebles, dice uno de ellos a la AFP. Más allá, se adivina un sillón verde que asoma por un boquete abierto en otro escaparate.

"Francia ya no es lo que era"

Delante, una marquesina de autobús también está completamente destrozada.

Vestida con pantalón corto, camiseta naranja y el pelo atado en una coleta, Anita Gras decidió salir a correr a primera hora de la mañana, aunque para ello tuviera que ir esquivando la basura y los escombros. No puede evitar soltar algún improperio al referirse a los vándalos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/7155bf708f43c875122c748f24deed04f2a7ca5dw-72265b87.jpg Grafitis dejados por manifestantes en la Estatua de la República, tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes durante las protestas a nivel nacional contra el alto costo de la vida en el país; París, Francia, 18 de octubre de 2026. (Protestas, Francia) (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/ed068f8c5db38fb1c1a8305eae8cf636602a7695w-13bcc712.jpg Vehículos calcinados tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y manifestantes en París, Francia, durante las protestas a nivel nacional contra el alto costo de la vida en el país, 18 de octubre de 2026. (Protestas, Francia) (EFE) ‹ >

"Nunca habíamos visto una violencia así", señala, afirmando que algunos estudiantes de secundaria participaron en los disturbios y en los saqueos.

En París, como en varias ciudades de Francia, la violencia y los saqueos eclipsaron la movilización del sábado contra "la carestía de la vida", pese a que en algunos barrios la manifestación se desarrollara sin incidentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-18-at-90209-am-2-c3b0a0ba.jpeg Cristales rotos y comercios destrozados quedaron en París tras los disturbios registrados durante las manifestaciones del sábado contra el alto costo de la vida. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-18-at-90209-am-97b9c3f9.jpeg Personal de limpieza trabaja en la eliminación de grafitis y la recuperación de los espacios públicos de París, tras los disturbios registrados durante las manifestaciones del sábado. (EFE) ‹ >

"Entraron en la tienda Asics, un par de zapatillas cuesta 200 euros (...) Se quedaron en el barrio hasta la 01H00 de la mañana. Tuvimos miedo a que nos lanzaran algo", cuenta Anita Gras.

El sábado, en medio del caos, tuvo que ir a buscar a su hijo, que trabaja en una tienda del barrio que resultó gravemente vandalizada.

"Es como si hubiéramos tenido una guerra", apunta entristecido Mehmet Ozden, un costurero jubilado de 78 años, de origen turco, que vive en el centro de la capital desde que llegó a Francia en los años 1970, "cuando [Charles] de Gaulle estaba todavía vivo".

El hombre ha sacado a pasear al perro, que, según dice, "tuvo mucho miedo" el sábado por la noche. "Nos tuvimos que volver a casa".

"Seremos nosotros quienes pagaremos todo esto. Es inaceptable. Francia ya no es lo que era", dice, entre suspiros.

Temor por el turismo

Ante tales escenas de caos, Cécile Rogue, que se presenta como una "organizadora de viajes", anticipa consecuencias negativas para su actividad.

"No es una superimagen para el turismo. El papa estaba aquí hace quince días y el ambiente era muy distinto", considera.

Otra mujer, muy maquillada y con abrigo rojo, se mete rápidamente en una boca de metro.

"Fue horrible, estaba tan asustada", dice la turista, en inglés, prefiriendo no decir su nombre.

En la estación de metro de la plaza de République, una de las más concurridas de la ciudad, aún huele a gases lacrimógenos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/a676d9c26f7445a8747b59d5f1d9aab330dbbf35w-c83e4ca1.jpg En el suelo yacen botes de gas lacrimógeno ya utilizados, tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes durante las protestas a escala nacional contra el alto costo de la vida en el país; París, Francia, 18 de octubre de 2026. (EFE)

En las calles aledañas a esa plaza, donde también se registraron incidentes violentos, las labores de limpieza avanzan a buen ritmo.

Dos agentes de seguridad y un perro están apostados delante del escaparate destrozado de una tienda de electrodomésticos.

Aquí y allá hay desechos y casquillos de los gases lacrimógenos, esparcidos por las aceras.

Se han amontonado las bicicletas calcinadas, para no entorpecer la circulación.

En una tienda de cosméticos de una avenida cercana se aprecian los restos del saqueo de la víspera: un escaparate quebrado y envases rotos tirados por el suelo, junto con bolsas y varios adornos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/aa73d88800e91e4daf8ed96e8197e60dc9885022w-5593f80c.jpg Unas personas pasan junto a un vehículo calcinado tras los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes en París, Francia, durante unas protestas a escala nacional contra el elevado coste de la vida en el país, el 18 de octubre de 2026. (Protestas, Francia) (/MOHAMMED BADRA)

La alarma sigue sonando, pero nadie ha venido.

Cerca de la plaza de République, de los proyectiles lanzados por los policías para dispersar a la multitud no queda ni rastro, pero aún hay montones de basura. Y coches calcinados, testigos de los disturbios del sábado.