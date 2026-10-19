Cientos de escuelas de Reino Unido, Hungría y Serbia reciben falsas amenazas de atentados

Las autoridades del Reino Unido investigaron las amenazas. ( AFP )

Cientos de escuelas de Irlanda del Norte, Escocia, Hungría y Serbia recibieron este lunes mensajes con amenazas de bomba, lo que provocó la evacuación de algunos centros, informaron las autoridades locales, que consideran que se trata de falsas alarmas.

Por el momento, se desconoce si estos incidentes están relacionados entre sí.

En Irlanda del Norte, "hasta 300 escuelas informaron de que han recibido el mismo correo electrónico con la amenaza" de atentado, indicó la policía.

La policía precisó que el mensaje "procedía de fuera del Reino Unido" y que lo consideraba "una falsa alarma".

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Islamistas en el foco

El ministro de Educación de Irlanda del Norte, Paul Givan, declaró que la amenaza "parecía proceder de islamistas afirmando que se impondría en el país la sharia (la ley islámica que regula distintos aspectos de la vida de los musulmanes) y que había artefactos explosivos en el interior de estos centros educativos".

Por su parte, la policía escocesa afirmó estar investigando "mensajes amenazantes enviados a varias escuelas" del territorio, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza de las amenazas, añadiendo que también considera que se trata de "falsas alarmas".

En Hungría, medios de comunicación locales recibieron correos electrónicos señalando que se habían colocado bombas en más de 70 escuelas de todo el país, según la policía.

Numerosos centros fueron evacuados, pero las autoridades indicaron que no se había encontrado ninguna bomba.

"Según las investigaciones realizadas hasta el momento, las amenazas de esta mañana han resultado ser infundadas", declaró en Facebook el ministro del Interior húngaro, Gabor Posfai.

En la vecina Serbia, la cadena de radiotelevisión pública RTS informó de que más de 100 escuelas también habían recibido amenazas de bomba.