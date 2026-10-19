La derecha en España garantiza que revalorizará las pensiones en línea con la inflación

Imagen de archivo de una protesta en España. ( AP/ARCHIVO )

El líder de la oposición de derecha en España, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes que su partido revalorizará las pensiones conforme a la ley si gana las elecciones legislativas de noviembre, en pleno debate sobre ese tema y el alto costo de la vida.

"Las pensiones subirán cada año conforme al índice de precios al consumo", declaró Feijóo en un acto de campaña en Madrid, en el que presentó su "Contrato con España", un programa de gobierno.

"Y los jóvenes heredarán un sistema que garantice que también cobrarán la suya", aseveró.

Estas declaraciones se producen luego de que el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez acusara al Partido Popular (PP) de Feijóo de querer reformar el sistema de pensiones poniendo en cuestión el actual mecanismo de indexación de las pensiones a la inflación, en vigor desde 2022.

A finales de 2021, el PP votó en contra del proyecto de ley que las indexó, presentado por el Ejecutivo.

Una destacada figura del PP, la diputada Ester Muñoz, consideró la semana pasada que el actual sistema de pensiones iba a "petar (estallar)" y propuso "cambiarlo", provocando duras críticas del gobierno, en un momento en que la inflación se aceleró en septiembre hasta el 4.9%, su nivel más alto desde febrero de 2023.

Este debate tiene lugar a poco más de un mes de las elecciones legislativas anticipadas, previstas para el 29 de noviembre, tras ocho años en el poder del socialista Pedro Sánchez.

PP adelanta al PSOE, sin mayoría absoluta

De cara a estos comicios, en los que están llamados a participar cerca de 39 millones de españoles, las encuestas sitúan por ahora al PP por delante de los socialistas, pero sin mayoría absoluta, lo que podría convertir al partido de extrema derecha Vox en esencial para permitir que la derecha llegue al poder.

Feijóo asumió este lunes una serie de "compromisos" que pretende convertir en prioridades si llega a ser jefe del gobierno, como la lucha contra la corrupción, la juventud, la inmigración y la seguridad.

"Propongo un cambio de etapa, un nuevo tiempo con la verdad, la ley, el esfuerzo y la unidad", señaló, al mencionar también la necesidad de construir "al menos un millón de viviendas", cuando la crisis del acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles.