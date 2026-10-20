Presidente de Ucrania se reúne con emisario de EE.UU. en Oslo para encauzar la diplomacia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega, el 20 de octubre de 2026. El primer ministro noruego y el presidente finlandés fueron los anfitriones de las conversaciones diplomáticas de alto nivel sobre Ucrania. (Noruega, Ucrania) ( EFE/EPA/CORNELIUS POPPE )

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se encuentra reunido este martes en Oslo con los emisarios de Estados Unidos en un intento de encauzar la diplomacia, tras acusar al gobierno de Donald Trump de retrasar deliberadamente la entrega de misiles interceptores indispensables para repeler los ataques rusos.

"Ucrania trabaja por la paz. Agradezco a nuestros aliados por su apoyo", declaró Zelenski en redes sociales en un mensaje acompañado de un video grabado en la residencia oficial del gobierno noruego, donde aparece dándole un abrazo al emisario estadounidense, Steve Witkoff.

A continuación, ambos posan junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y al presidente finlandés, Alexander Stubb.

Noruega, el intermediario más reciente

Más temprano, el primer ministro de Noruega informó que su país alberga las conversaciones entre Zelenski y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, este último a distancia. También participa el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Según el dirigente noruego, el objetivo de la reunión "es encarrilar los esfuerzos diplomáticos, de manera más constructiva".

Según una foto de la agencia noruega NTB, Kushner participa en la reunión de Oslo, aunque a distancia debido a una enfermedad.

Zelenski, Store y Stubb tienen prevista una conferencia de prensa a las 19H15 (17H15 GMT).

Las relaciones entre Kiev y Washington se deterioraron en las últimas semanas.

Trump alcanzó a inicios de mes un acuerdo con su homólogo ruso Vladimir Putin para que suministre diésel al mercado estadounidense y ayude a aliviar el precio del combustible, un tema espinoso de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos. Esta decisión irritó a Kiev, que ve en ello una forma de recompensar al invasor.

A ello se añadieron en los últimos días las acusaciones ucranianas contra Estados Unidos de estar recortando medios tecnológicos indispensables en el campo de batalla, en pleno recrudecimiento de la campaña militar rusa.

La semana pasada, Zelenski denunció limitaciones en el sistema satelital Starshield, diseñado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, y utilizado por el ejército ucraniano para coordinar su defensa antiaérea.

El lunes afirmó también que Ucrania no recibió alertas tempranas de los últimos ataques rusos con misiles contra plantas energéticas en la capital.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, con el que Zelenski habló este martes, salió al paso de dichas acusaciones y aseveró que "no se le está negando nada de forma deliberada a Ucrania", y apuntó veladamente a una cuestión de gestión de inventarios.

Además, enfatizó que Trump está "frustrado" por las declaraciones de Zelenski. "No le gusta que lo culpen de cosas que no son ciertas, como eso de que, de alguna forma, ordenó que se interrumpiera el suministro de inteligencia".

Relaciones tensas

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores. También usa Starlink -otra red satelital de SpaceX- para fines civiles.

El presidente ucraniano denunció el lunes ante los senadores estadounidenses que "el Pentágono está retrasando la entrega de misiles ya pagados" por países europeos para Ucrania.

Sostuvo que esos misiles Patriot están listos y que "ya podrían estar en Ucrania (...) pero lamentablemente aún no hay aprobación". Según él, el lote está a la espera de la firma de Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense.

La distancia entre Washington y Kiev se ahondó aún más por la decisión del presidente estadounidense de levantar parcialmente las sanciones contra Rusia para firmar un acuerdo de suministro de diésel con Putin.

Zelenski criticó duramente esa iniciativa, y advirtió a Trump que se está poniendo del lado equivocado de la historia. Por su parte, Trump le reprochó que siga bombardeando las refinerías de petróleo, acusándolo de atizar el conflicto.

"Zelenski no sabe de qué está hablando", dijo Trump cuando le preguntaron por los comentarios del ucraniano. "Para ser sincero, creo que ha llegado el momento de que otro negocie en nombre de Ucrania".

Trump afirmó igualmente que aceptaría una propuesta del presidente ruso de reunirse con él y el líder chino, Xi Jinping, para hablar de la guerra en Ucrania. Sin Zelenski.

Según el medio Axios, Witkoff podría viajar a Rusia desde Oslo para reunirse con Putin pero, de momento, la Casa Blanca no lo confirmó.

En el terreno, la guerra sigue su curso y los ataques rusos dejaron al menos siete muertos en la región de Kiev y en Kramatorsk, una importante ciudad del este de Ucrania cercana a la línea del frente, según las autoridades ucranianas.

Moscú incrementa sus ataques contra infraestructura energética y de transporte y Kiev advirtió que atacará de nuevo las refinerías rusas, para intentar privar a Moscú de ingresos que le sirven para financiar la guerra.