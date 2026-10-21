Francia decreta un toque de queda en barrios de París por tercera noche consecutiva

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo de Francia (CGT), Sophie Binet, habla con la prensa tras una reunión con el primer ministro francés en el Palacio de Matignon, en París (Francia), el 21 de octubre de 2026. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó la reunión después de los episodios de violencia registrados durante las manifestaciones del 17 de octubre contra el alto costo de la vida, y para abordar la organización de la protesta prevista para el 5 de noviembre, fecha para la que se ha convocado una huelga general. ( EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH )

Las autoridades francesas decretaron un toque de queda este miércoles en algunos barrios de París por tercera noche consecutiva para evitar disturbios y saqueos como los que conmocionaron a Francia el fin de semana.

La medida, que entrará en vigor a las 23H00 (21H00 GMT) hasta las 06H00 (04H00 GMT) del jueves, afecta a dos pequeños sectores de la capital: la plaza de la República y la zona comercial de Les Halles.

La plaza de la República y sus alrededores fueron uno de los epicentros de los enfrentamientos el sábado con las fuerzas de seguridad, unos desórdenes que las autoridades atribuyen sobre todo a "grupúsculos de ultraizquierda".

Prohibiciones incluyen Campos Elíseos y estaciones de trenes

La prefectura de policía de París también prohibió las concentraciones a partir de las 20H00 (18H00 GMT) hasta la mañana del jueves en sectores estratégicos más amplios, como los Campos Elíseos o las estaciones de trenes.

Los disturbios tuvieron lugar en los márgenes de manifestaciones multitudinarias en Francia contra el encarecimiento de la vida y para apoyar a los estudiantes de liceo que reclaman mejores condiciones de estudio.

Francia se prepara para una nueva jornada de manifestaciones el próximo sábado. Bajo presión, el primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, anunció un despliegue policial "masivo" para evitar nuevos desórdenes.