El Gobierno francés se plantea suspender las redes sociales para evitar los saqueos

Las autoridades francesas entienden que las redes sociales han canalizado los llamados a los disturbios en el país. ( PASCAL LACHENAUD / AFP )

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, reconoció este miércoles que la suspensión de las redes sociales para impedir que los saqueadores se organicen es una posibilidad, aunque asumió que una eventual suspensión solo se podría llevar a cabo "bajo condiciones muy específicas".

"Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando hay saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas", declaró Nuñez este miércoles ante el Senado francés.

El ministro recordó que hay una decisión del Consejo de Estado (la máxima jurisdicción administrativa en Francia) de 2025 en la que constata que "en principio" se podría aplicar, aunque "bajo condiciones muy específicas, muy estrictas".

Nuñez reconoció que tanto la prohibición de las redes como la interceptación de mensajes encriptados en estas entraña "dificultades técnicas y jurídicas", mientras que la suspensión la ve más plausible.

El alto funcionario detalló que las redes sirven para hacer un llamamiento a manifestaciones que derivan en actos de violencia y para que los participantes organicen los saqueos, informando en tiempo real dónde se encuentra la Policía. Nuñez citó específicamente a TikTok y Snapchat.

La restricción de las redes es una de las posibilidades que se plantea el Gobierno, que ya ha ordenado la instauración de toques de queda parciales en varias de las ciudades más pobladas del país (París, Marsella, Lyon y Niza).

Las medidas restrictivas buscan atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación, y que se ha saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (el 95 % de ellos hombres y el 70 % mayores de edad), 174 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Las autoridades están de nuevo en alerta tras la nueva movilización del sábado 24 de octubre, convocada por los 'chalecos amarillos'.