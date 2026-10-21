El Kremlin, dispuesto a retomar las negociaciones tripartitas en noviembre

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (centro), habla con los medios mientras camina junto a los enviados especiales de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff (izquierda) y Jared Kushner (derecha), antes de una reunión en Kiev, en el pasado mes de noviembre. ( EFE/SERGEY DOLZHENKO )

Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania a mediados de noviembre, indicó este miércoles el Kremlin tras una reunión en Rusia entre Vladimir Putin y un emisario estadounidense pero afirmó que las propuestas de Kiev y de los europeos carecen de sustancia.

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió con el presidente Vladimir Putin, durante casi tres horas en San Petersburgo, indicó a la prensa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov. El otro emisario estadounidense, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

En una muestra de que las posiciones de los beligerantes siguen alejadas, Ushakov afirmó que las propuestas para poner fin a la guerra formuladas por Kiev y sus socios europeos la víspera en Oslo, y que Witkoff transmitió a Putin, son vagas y carecen "de contenido".

Según Ushakov, Moscú está dispuesto a retomar las negociaciones a tres bandas con Kiev y Washington "hacia el 10 de noviembre", es decir, después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

De su lado, Witkoff indicó en X que las conversaciones fueron "constructivas" pero reconoció que queda "trabajo importante por hacer".

"El presidente Trump mantiene su compromiso de lograr el fin de esta guerra y alcanzar una paz integral y duradera", añadió.

Tras su cita con Witkoff, Putin se reunió en San Petersburgo con el primer ministro chino, Li Qiang.

Estadounidense liberado

La última ronda de negociaciones tripartitas, el pasado febrero, no desembocó en ningún avance diplomático. Fue suspendida tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El asesor del Kremlin también mencionó un posible encuentro entre Putin, su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

En las conversaciones de este miércoles también participó el emisario estadounidense Jared Kushner, por videoconferencia.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró durante una entrevista con Fox News este miércoles que habría que "congelar" el frente, como primer paso para iniciar conversaciones sobre un alto el fuego, una propuesta que Moscú ha descartado hasta ahora y para la cual exige un acuerdo de fondo antes de cesar los combates.

Ante todo, Rusia reclama que el ejército ucraniano se retire de los territorios que todavía controla en la región de Donetsk, en el este, algo que Kiev considera inaceptable.

Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de un estadounidense y la inminente partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino a Estados Unidos.

Witkoff calificó a Putin de "humanista" tras el anuncio de la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años que fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por "actividades mercenarias" en beneficio de Ucrania. Él niega los cargos.

Según Trump, la liberación se produjo sin "contrapartida" y Hubbard ya está "de camino" a Estados Unidos.

En el plano económico, Trump anunció a principios de octubre un acuerdo entre Washington y Moscú para la entrega de diésel ruso, lo que supuso un levantamiento de sanciones contra Rusia que fue muy criticado por Kiev y sus aliados.

Se trata de un intento de hacer bajar los precios del combustible para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre que se anuncian difíciles para Trump y los republicanos.

Según Putin, el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos partirá en "dos o tres días".

Tensiones entre Kiev y Washington

La reunión tuvo lugar en un momento complicado en la relación entre Washington y Kiev, que considera que Estados Unidos ha pasado a apoyar a Rusia.

Zelenski ha acusado estos últimos días a Estados Unidos de retrasar deliberadamente la entrega prevista de misiles interceptores Patriot, esenciales para neutralizar los misiles balísticos y los drones rusos.

Sin embargo, Zelenski expresó el martes su satisfacción por el hecho de que el intercambio de información de inteligencia estadounidense "ahora funcione", lo que permite a su país avisar con antelación de los bombardeos rusos.

Washington niega haber perjudicado deliberadamente a Ucrania, ordenando la detención del intercambio de inteligencia o limitando el funcionamiento del servicio de comunicación por satélite Starlink.

En el terreno, Rusia bombardeó de nuevo durante la noche el sector energético, la red ferroviaria y edificios residenciales en Ucrania, con un saldo de al menos cuatro muertos, según Kiev.