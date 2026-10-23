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Un hombre mata a una persona y hiere a cuatro tras abrir fuego cerca de París

El balance de víctimas podría variar, ya que los equipos de socorro siguen interviniendo, precisó la prefectura departamental de Yvelines

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    Un hombre mata a una persona y hiere a cuatro tras abrir fuego cerca de París
    Casquillo de balas en una escena de crimen (SHUTERSHOOK)

    Un hombre mató a una persona e hirió a otras cuatro tras abrir fuego en las ciudades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París, antes de ser detenido, indicaron varias fuentes.

    Los hechos ocurrieron hacia las 10H30 en estas ciudades próximas a París y el hombre fue rápidamente detenido a unos pocos kilómetros, en la cercana localidad de Coignères, según la fuente policial.

    "Este viernes por la mañana, un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino", escribió en Instagram el alcalde de Trappes, Ali Rabeh.

    • La fuente policial y el primer ministro, Sébastien Lecornu, indicaron que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas.

    El balance de víctimas podría variar, ya que los equipos de socorro siguen interviniendo, precisó la prefectura departamental de Yvelines.

    Por el momento se desconocen los motivos de los disparos.

    Reacción oficial

    Solicitada por AFP, la fiscalía de Versalles no respondió por el momento.

    Lecornu subrayó que la fiscalía nacional antiterrorista se está interesando por el caso.

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