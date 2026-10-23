El ministro del Interior califica de "terrorista" ataque cerca de París que dejó un muerto

La Policía francesa investiga la escena de un tiroteo que dejó una persona muerta y otras cuatro heridas en Trappes, cerca de París, Francia, el 23 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/YOAN VALAT )

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, calificó este viernes de "terrorista" un ataque perpetrado en localidades próximas a París, que dejó un muerto y cinco heridos.

Un hombre de 39 años disparó ráfagas desde un auto en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, antes de ser detenido en otra localidad cercana, indicaron varias fuentes.

"Se trata claramente de un crimen terrorista, es un acto extremadamente grave", denunció Nuñez, quien, desde Trappes, dio un balance de un muerto y cinco heridos.

Autor detenido

Cinco agentes "detuvieron al autor muy rápidamente" y "probablemente (...) interrumpieron ese periplo asesino", que "habrá durado un poco menos de un cuarto de hora", agregó.

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, denunció por su parte "un atentado con connotación racista, probablemente islamófobo", y llamó a la "concordia".

"Somos colectivamente responsables de lo que acaba de ocurrir y de lo que podría volver a suceder en nuestro país, y nuestra responsabilidad de todos es la desescalada", agregó.

En el último decenio, Francia sufrió una oleada de atentados yihadistas, entre ellos la matanza perpetrada en el corazón de París en noviembre de 2015, que dejó más de 130 muertos.

Y, desde el ataque del movimiento islamista Hamás en Israel en octubre de 2023 y la guerra israelí en Gaza, los actos antisemitas y antimusulmanes progresaron en Francia, caja de resonancia del conflicto israelo-palestino.

En 2025, los actos antimusulmanes aumentaron 88% hasta alcanzar los 326, en un contexto de auge de la extrema derecha.