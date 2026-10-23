Restricciones en los barrios más afectados de París tras una semana de protestas y disturbios

A dos días de la nueva manifestación, el temor se palpa también en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde discurrirá la única marcha autorizada el sábado. Decenas de furgones policiales ocupaban ya la calle el miércoles, pese a que la plaza de la Bastilla permanecía abierta al tráfico y apenas se veían manifestantes. El centro de París se blinda ante una nueva manifestación prevista el sábado próximo, con comercios que protegen sus escaparates con tablones de madera y propietarios que compran material defensivo por miedo a que se repitan los episodios de violencia y pillaje del pasado fin de semana. ( EFE/CARMEN MENÉNDEZ )

La capital francesa afronta un nuevo fin de semana de tensión social, con toques de queda nocturnos, restricciones a las manifestaciones, cierres de museos y alteraciones del transporte público, después de los disturbios registrados el 17 y 18 de octubre durante las protestas contra el encarecimiento de la vida y en apoyo a las reivindicaciones estudiantiles.

Las medidas afectan especialmente a los sectores de la plaza de la República y Les Halles, donde la Prefectura de Policía estableció restricciones de circulación entre las 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. Según los anuncios difundidos por las autoridades, estas disposiciones se prolongarán hasta el lunes 26 de octubre, con excepciones para residentes, trabajadores y personal de los servicios de emergencia.

El dispositivo de seguridad responde a los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, los saqueos y los daños materiales registrados durante las movilizaciones del sábado 17 de octubre.

Los incidentes también afectaron a establecimientos comerciales y espacios públicos de otras ciudades francesas, lo que llevó al Gobierno a reconocer deficiencias en la evaluación de los riesgos y anunciar un reforzamiento de la vigilancia.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, reconoció la preocupación de residentes y comerciantes por los episodios violentos, aunque defendió que los toques de queda deben conservar su carácter excepcional y temporal. Las restricciones buscan impedir nuevas concentraciones violentas sin paralizar completamente la actividad de los barrios afectados.

Prohibiciones y recorridos vigilados

La Prefectura de Policía también ha limitado las concentraciones no autorizadas en puntos estratégicos de París, incluidos los alrededores del Palacio del Elíseo, la Asamblea Nacional, el Senado y los Campos Elíseos. Las disposiciones comprenden igualmente restricciones al transporte de armas, materiales inflamables y determinados equipos de protección.

Para las manifestaciones del sábado 24 de octubre, las autoridades han autorizado un recorrido sindical desde la plaza de la Bastilla hasta la plaza de la Nación, previsto a partir de las 2:00 de la tarde. En cambio, fue prohibida una convocatoria de los chalecos amarillos que pretendía desplazarse desde Bastilla hasta la plaza de la Ópera, atravesando sectores del centro de la capital.

Las decisiones reflejan la intención gubernamental de mantener el derecho a manifestarse, pero bajo condiciones más estrictas de seguridad. La preocupación se concentra en evitar que grupos violentos aprovechen las movilizaciones para provocar enfrentamientos o atacar establecimientos comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/vista-de-una-farmacia-en-paris-c1d7dced.jpg Vista de una farmacia en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde discurrirá la única marcha autorizada el sábado, y donde, a dos días de la nueva manifestación, el temor de los comerciantes se palpa.

El metro también sufrirá interrupciones

El transporte público será uno de los servicios más afectados. La empresa RATP confirmó que numerosas estaciones del metro cerrarán desde las 9:00 de la mañana del sábado 24 de octubre, por disposición de la Prefectura de Policía. La reapertura dependerá de las condiciones de seguridad y de la autorización de las autoridades.

Entre las estaciones afectadas figuran Charles de Gaulle–Étoile, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clemenceau, Concorde, Tuileries, Odéon, Saint-Germain-des-Prés, Sèvres–Babylone, Assemblée nationale, Nation y Daumesnil. También habrá interrupciones en los trayectos entre Barbès–Rochechouart y Nation, Kléber y Charles de Gaulle–Étoile, y Madeleine y Notre-Dame-des-Champs.

Las restricciones se suman a los cierres nocturnos anunciados para estaciones como République, Châtelet, Les Halles y Châtelet–Les Halles, donde los trenes dejarán de efectuar paradas y algunas correspondencias quedarán suspendidas. Estas disposiciones complican los desplazamientos de residentes y visitantes por el centro de la ciudad.

Museos y espacios culturales cerrados

Las consecuencias de las protestas también alcanzan al sector cultural. El Ministerio de Cultura anunció el cierre excepcional para el sábado de los museos del Louvre, Orsay y Picasso, así como del Grand Palais y el Museo de La Orangerie. La decisión busca proteger a los visitantes, trabajadores y colecciones ante posibles incidentes.

Otras instituciones anunciaron medidas similares. La Fundación Louis Vuitton permanecerá cerrada el sábado, mientras que la Fundación Cartier suspenderá sus actividades durante el fin de semana. También se comunicaron cierres de las galerías Perrotin y de Lafayette Anticipations, en el barrio de Le Marais.

La Bourse de Commerce–Pinault Collection adelantó su cierre del viernes a las 7:00 de la noche y anunció que no abrirá el sábado. Asimismo, el jardín de las Tullerías permanecerá cerrado durante esa jornada, lo que limitará el tránsito peatonal entre el Louvre y la plaza de la Concordia.

La feria internacional de arte contemporáneo Art Basel Paris, celebrada en el Grand Palais, decidió concluir el viernes 23 de octubre, dos días antes de lo previsto. La medida afecta a galeristas, coleccionistas y visitantes internacionales que habían programado su participación durante el fin de semana.

El Ayuntamiento también anunció la cancelación de actividades de Mon Premier Festival, dedicado al cine infantil, en París Centro, que comprende los distritos I, II, III y IV. Las suspensiones corresponden a actividades previstas para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre.

Un fin de semana decisivo

El reforzamiento policial coincide con un clima de descontento social alimentado por el costo de la vida y las reclamaciones de estudiantes y trabajadores. Los sindicatos mantienen sus demandas, mientras el Gobierno intenta impedir que las manifestaciones desemboquen nuevamente en episodios violentos.

La Confederación General del Trabajo (CGT), encabezada por Sophie Binet, ha convocado además una huelga para el 5 de noviembre, después de una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, que, según la dirigente sindical, no produjo respuestas satisfactorias a las reivindicaciones sociales.

La evolución de las protestas del sábado será determinante para establecer si las autoridades levantan las restricciones previstas hasta el lunes o adoptan nuevas disposiciones. Mientras tanto, París afronta una situación excepcional que afecta la movilidad, el turismo, el comercio y la actividad cultural de la capital francesa.