Netanyahu, el primer ministro israelí bajo presión y en busca de estabilidad política

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y líder del partido Likud. ( EFE/EPA/ABIR SULTAN )

El primer ministro Benjamin Netanyahu, un curtido sobreviviente de la política israelí, se enfrenta este martes a la batalla electoral de su vida, convencido de que es el único candidato capaz de garantizar la seguridad.

El veterano político enfrenta un gran escollo: su doctrina siempre centrada en la seguridad quedó en entredicho el 7 de octubre de 2023 cuando comandos islamistas liderados por el movimiento palestino Hamás lanzaron un asalto sin precedentes contra Israel.

Su principal rival, el exjefe del Ejército Gadi Eisenkot, ha canalizado la indignación pública por este fracaso y está en empate técnico con Netanyahu en las encuestas.

El dirigente, de 77 años, hace todo lo posible por ganar: se jacta del apoyo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump, agita el miedo de que las potencias hostiles quieren su derrota y aviva los temores de que si ganan sus oponentes, se fundará un Estado palestino, un tema al que se opone la mayoría de los israelíes.

Su campaña se apoya en gran medida en un solo eslogan, visible en afiches por todo el país: "O la derecha o Palestina".

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Más allá de los comicios, el primer ministro que más tiempo permaneció en el cargo en Israel -casi 19 años en diferentes mandatos- enfrenta una orden de arresto internacional de la CPI por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

También está acechado por un juicio por corrupción y debe gestionar el agotamiento por un conflicto en múltiples frentes que se intensificó en los últimos tres años.

No obstante, espera aprovechar las guerras libradas desde el 7 de octubre para encubrir el fallo de seguridad, haciendo alarde de los golpes militares asestados en Gaza contra Hamás, en Líbano contra Hezbolá, y también contra Irán, apoyo fundamental de ambos grupos, al que Israel ha atacado en dos ocasiones.

"Cambiamos Oriente Medio"

Nacido en Tel Aviv el 21 de octubre de 1949, Netanyahu tiene un fuerte bagaje ideológico procedente de su padre Benzion, exayudante de Zeev Jabotinsky, líder de la tendencia sionista llamada "revisionista", partidaria del "Gran Israel".

El mandatario se opuso y contribuyó a enterrar el proceso de paz israelo-palestino de los años 1990, cuyo fin último era la solución de dos Estados.

Ahora promueve la visión de un Israel cuyas fronteras se extiendan hasta Jordania, expresando su apoyo a la anexión de partes de la Cisjordania ocupada y adoptando medidas para impulsar el crecimiento de los asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional.

Durante su juventud, Netanyahu sirvió en una unidad de comandos israelí y combatió en la guerra árabe-israelí de 1973. Su vida quedó marcada por la tragedia cuando su hermano mayor, Yonatan, murió al liderar la misión de rescate de rehenes en Entebbe, Uganda.

"Sentí como si mi vida se hubiera acabado", escribió más tarde.

Criado en parte en Estados Unidos y graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se convirtió en uno de los portavoces israelíes más eficaces en el extranjero, desenvolviéndose con holgura tanto en los programas de televisión estadounidenses como en los pasillos de la ONU.

Elegido diputado en 1988, asumió la dirección del partido de derecha Likud en 1993 y, tres años más tarde, se convirtió a los 46 en el primer ministro más joven de la historia del país.

Fue jefe de gobierno de 1996 a 1999 y luego nuevamente de 2009 a 2021, antes de iniciar su mandato actual a finales de 2022.

Durante años, sostuvo que los cimientos de la seguridad de Israel se basaban en la fuerza militar, la superioridad en materia de inteligencia y la disuasión.

Sin embargo, el ataque de Hamás de 2023 reveló fallos en los tres frentes y, a medida que la guerra en Gaza se intensificaba, Netanyahu comenzó a enmarcar el conflicto en términos más históricos, presentándolo como una lucha generacional destinada a remodelar la región y erradicar la influencia de Irán.

"Cambiamos la faz de Oriente Medio", insistió en los últimos meses, aunque de momento no ha logrado derrocar a la república islámica.

"Difunde odio"

Sus partidarios le reconocen haber respondido a la hora más oscura de Israel con una determinación militar sin precedentes y haber enfrentado directamente a Teherán, algo inédito. Los críticos, sin embargo, afirman que sus acciones han sumido al país en conflictos irresolubles y lo han convertido en un paria en la escena internacional. Su adversario, Eisenkot, aseguró que Netanyahu "no es apto para permanecer en el cargo". "Difunde odio, miedo y presenta a sus rivales como enemigos de Israel", dijo a la cadena pública Kan. Pero Netanyahu aún cuenta con un poderoso aliado en el presidente estadounidense, a quien ha calificado como el "mejor amigo que Israel haya tenido nunca" en la Casa Blanca. Diez días antes de los comicios, Trump le dio su respaldo y declaró: "Eres el hombre que quiero a mi lado". Aunque los últimos sondeos consideran poco probable que su bloque pueda formar gobierno por sí solo, Netanyahu lleva décadas desafiando los pronósticos sobre su caída, al presentarse como el único capaz de proteger a Israel de sus enemigos. En el Canal 14, una cadena privada que lo apoya incondicionalmente, afirmó recientemente que lo que está en juego en estas elecciones es "la supervivencia del Estado judío, y para garantizarla, deben votar por la persona que hará el trabajo".