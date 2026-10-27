Putin acusa a la UE y la OTAN de prolongar la guerra en Ucrania

Vladimir Putin insiste en que no es responsable del conflicto bélico. ( EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV KREMLIN )

El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó este martes duramente a los países de la Unión Europea y la OTAN durante una llamada con los dirigentes de Finlandia y Noruega, al afirmar que su "política de confrontación" estaba prolongando la guerra en Ucrania.

Durante la conversación telefónica, Putin también recordó "las causas fundamentales" del conflicto y destacó que una "paz justa y duradera" sólo sería posible si se toman "plenamente" en cuenta los intereses rusos, informó el Kremlin en un comunicado, en el que afirmó que los tres líderes acordaron seguir manteniendo "contacto directo por teléfono".

El intercambio con el presidente finlandés Alexander Stubb y el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre se produjo en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"La conversación fue franca y sustancial", afirmó Stubb en una declaración conjunta, que precisa que la conversación telefónica -de 90 minutos- se efectuó "en consulta con Ucrania".

No obstante, Støre declaró a los medios noruegos que existen "grandes diferencias de opinión" con el líder ruso.

Impacto en la seguridad mundial

Los mandatarios nórdicos abordaron con Putin el encuentro celebrado la semana pasada en Oslo entre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y los enviados estadounidenses.

"El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo en nuestra seguridad y, en un sentido más amplio, en la de toda Europa. Para poner fin a la guerra se requieren conversaciones directas", añadió el jefe de Estado finlandés.

Posteriormente, ambos líderes mantuvieron una llamada telefónica con Zelenski, indicó el martes la Presidencia de Ucrania.

Finlandia y Noruega se encuentran entre los más firmes aliados de Kiev frente a la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Støre y Stubb recibieron al mandatario ucraniano el martes pasado en la capital noruega, donde Zelenski se reunió con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, con este último por videoconferencia, para discutir una salida al conflicto en Ucrania.

Tras estas conversaciones, Witkoff viajó al día siguiente a San Petersburgo para reunirse con Vladimir Putin.

Según la nota conjunta, los dirigentes nórdicos afirmaron durante su llamada con el mandatario ruso que continuarían apoyando a Kiev, a la vez que instaron a la reanudación de las negociaciones y el fin de la guerra.

Precisaron que lo hicieron en representación de sus propios países y no en nombre de Europa, algo que fue criticado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien lamentó que hubieran actuado "por su cuenta".

Los mandatarios del norte de Europa se encuentran reunidos actualmente en Helsinki, en el marco de un encuentro de primeros ministros nórdicos.