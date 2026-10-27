Putin habla con líderes europeos en inicio de tregua humanitaria local en Ucrania

El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (d), pidió el miércoles 21 de octubre al presidente ruso, Vladímir Putin (i), reanudar las negociaciones de paz en Ucrania con mediación de Estados Unidos. Al comienzo de su reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Witkoff destacó la importancia de dichos contactos "con el fin de abordar los próximos pasos para un arreglo" del conflicto. El enviado del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que las consultas mantenidas el martes en la capital noruega, Oslo, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, fueron productivas y que se han creado "las bases" para un cese definitivo de los combates. ( EFE/ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES RUSO )

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló este martes con dirigentes europeos por primera vez en un año, coincidiendo con el inicio de un alto el fuego humanitario en una ciudad ucraniana ocupada por Moscú.

La tregua, anunciada por la primera dama estadounidense, Melania Trump, parecía mantenerse el martes por la mañana en los alrededores de Oleshky, una ciudad del sur de Ucrania que enfrenta escasez de suministros.

Esta iniciativa se produce en medio de un acercamiento entre Donald Trump y Rusia, marcado principalmente por un acuerdo para suministrar diésel ruso a Estados Unidos pese a las sanciones, lo que generó críticas de Kiev y sus aliados europeos.

En este contexto, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, mantuvieron el martes una inusual conversación con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, informó Helsinki.

"Para poner fin a la guerra se requieren conversaciones directas", declaró Stubb, quien calificó la conversación de "sustancial".

Los líderes nórdicos precisaron que hablaron en nombre propio y de Europa, algo que fue criticado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien lamentó que hubieran actuado "por su cuenta".

Continuidad del "contacto directo"

Durante la conversación, Putin criticó duramente a los países de la UE y la OTAN, al afirmar que su "política de confrontación" estaba prolongando las "hostilidades" en la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin en un comunicado.

El líder ruso también destacó que una "paz justa y duradera" sólo sería posible si se toman "plenamente" en cuenta los intereses de Moscú, que exige principalmente la retirada de las tropas ucranianas de la región oriental de Donetsk, que reclama como propia.

Según el Kremlin, los tres mandatarios acordaron seguir manteniendo "contacto directo por teléfono".

Tras hablar con el presidente ruso, los dirigentes nórdicos, que se encuentran entre los principales apoyos de Ucrania frente a la invasión rusa iniciada en 2022, llamaron a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, informó Kiev.

Según el presidente ucraniano, sus aliados instaron a Putin a tomar "medidas de desescalada" para poner fin a los bombardeos rusos contra las infraestructuras ucranianas.

En Kiev, donde la alerta es prácticamente permanente, los ataques rusos del lunes por la noche causaron la muerte de una persona y dañaron instalaciones médicas, un edificio universitario y residencias estudiantiles, según las autoridades locales.

El puente Sur, infraestructura importante de la capital que conecta ambas orillas del Dniéper, también sufrió daños.

En Rusia, dos personas murieron por "la caída de artefactos explosivos" en Briansk, en el oeste del país, informó el gobernador regional.

Y en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, cuatro personas murieron por ataques ucranianos, indicó Leonid Pasechnik, el gobernador nombrado allí por el gobierno ruso.

Tregua localizada

Ucrania y Rusia confirmaron la mañana del martes que desde la 01H00 se mantenía una tregua en Oleshky, una localidad bajo control ruso en la sureña región de Jersón, donde los habitantes llevan varias semanas sin suficiente comida ni medicamentos.

Vladimir Saldo, un funcionario instalado por Moscú en la región de Jersón, declaró a los medios rusos que las personas que desearan evacuar podían dirigirse a Crimea, ocupada por Rusia, o a Rostov, en el suroeste de Rusia, pero que tendrían que esperar a que se despejara la carretera, fuertemente minada.

"La posibilidad de evacuar Oleshky es una muy buena noticia para mí y para la gente que está allí atrapada", declaró a la AFP Olga, una antigua vecina de Oleshky, que prefirió no divulgar su apellido. "Mis conocidos están listos para irse", agregó.

En Telegram, un funcionario parlamentario ucraniano, Davyd Arakhamia, indicó que el alto el fuego, excepcional por su carácter inusual, estaba previsto hasta el 1 de noviembre a las 20H59 GMT.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el martes que "por el momento, no se informó de ninguna violación" de la tregua.

Pavlo Drogal, portavoz de la infantería de marina ucraniana desplegada en la zona, afirmó lo mismo.

La AFP no puede verificar sobre el terreno el cese de las hostilidades, cuya duración y delimitación geográfica siguen sin estar claras.

Esta operación se lleva a cabo en un contexto de acercamiento entre Trump y Rusia, quienes acordaron el envío de diésel ruso a Estados Unidos.

Tres petroleros rusos se encuentran actualmente en camino para entregar este combustible y un cuarto tiene previsto zarpar el miércoles, según informó el martes el viceministro de Energía, Alexander Novak.

El lunes, el Kremlin se declaró dispuesto a aceptar otras treguas humanitarias de este tipo, subrayando que las negociaciones previstas para noviembre entre Moscú, Kiev y Washington no implican una reducción de las operaciones militares.