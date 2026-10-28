Al menos 30 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en España

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo ( EFE )

Al menos 30 personas murieron este miércoles 28 de octubre en un accidente entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, España, según informó el periódico El Español, que atribuyó la cifra a fuentes de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, cuando un tren AVE de Renfe colisionó con otro de la compañía Iryo, en las proximidades de Urda, en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla.

Según informaron a la agencia EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el impacto provocó que dos vagones cayeran por un terraplén.

El accidente ocurrió en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla, en el tramo comprendido entre Mora, Orgaz y Urda, de acuerdo con los datos difundidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Los primeros indicios apuntan a que el AVE de Renfe alcanzó por detrás al tren de Iryo, lo que provocó el descarrilamiento de dos de sus vagones, según informaron fuentes del Ministerio de Transportes de España citadas por el periódico Heraldo de Aragón.

Respuesta de emergencia

El Hospital Universitario de Toledo suspendió las operaciones quirúrgicas programadas para este miércoles con el objetivo de disponer de sus instalaciones y recursos médicos para atender a los afectados por el accidente.

La información fue publicada por El Español de Castilla-La Mancha, que también reportó la movilización de los servicios de emergencia hacia la zona del siniestro.

De acuerdo con la cobertura de laSexta, en el lugar fueron desplegados bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, miembros de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

El Gobierno regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) para coordinar la respuesta al accidente.

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, suspendió su agenda oficial y anunció que se trasladaría al lugar del siniestro.

Suspensión de trenes

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informó de la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía como consecuencia del choque.

La suspensión afecta uno de los principales corredores ferroviarios de España, utilizado para conectar la capital con Sevilla y otros destinos del sur del país.

Renfe confirmó el accidente y anunció que permitiría realizar cambios y anulaciones de billetes sin costo para los viajeros afectados, según informó Heraldo de Aragón.

Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona, las autoridades ferroviarias evaluaban las condiciones de la infraestructura.

El restablecimiento del servicio dependerá de las labores de rescate, la retirada de los trenes accidentados y las inspecciones de seguridad correspondientes.