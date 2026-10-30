Bitchat, la aplicación de mensajería sin internet que gana popularidad antes de las manifestaciones

Bitchat se define como una aplicación de mensajería descentralizada entre pares que funciona mediante redes en malla Bluetooth. ( SHUTTERSTOCK )

La aplicación de mensajería Bitchat, que permite comunicarse sin internet ni cobertura de red móvil, despierta interés desde hace semanas en Francia y se convirtió en una de las aplicaciones más descargadas antes de la nueva movilización prevista para el sábado.

El viernes, la aplicación ocupaba el primer puesto de la categoría "redes sociales" en la AppStore francesa de Apple y el número 22 entre todas las aplicaciones gratuitas.

Bitchat funciona con tecnología Bluetooth

Lanzada en el verano de 2025 por el estadounidense Jack Dorsey, fundador de Twitter, Bitchat se define como "una aplicación de mensajería descentralizada entre pares que funciona mediante redes en malla Bluetooth".

Para funcionar, no necesita conexión a internet ni una red móvil, servicios que pueden verse interrumpidos durante las manifestaciones.

Bitchat funciona con tecnología Bluetooth, que utiliza ondas de corto alcance para establecer comunicación entre dispositivos, y sus usuarios pueden comunicarse entre sí cuando se encuentran cerca.

Los teléfonos de los usuarios también funcionan como repetidores para transmitir los mensajes de un dispositivo a otro y "ampliar el alcance de la red".

La aplicación permite tanto integrarse a grupos según la ubicación geográfica como enviar mensajes privados a otros usuarios.

Cuando un usuario dispone de conexión a internet, Bitchat utiliza Nostr, un protocolo de red descentralizado que permite comunicarse con un mayor número de usuarios.

Resistente a la vigilancia

Al igual que otros servicios de mensajería o protocolos alternativos, Bitchat convirtió la protección de los datos personales en uno de sus principales argumentos y se presenta como una aplicación "resistente a la vigilancia".

El servicio de mensajería asegura proteger a sus usuarios contra la interceptación de las comunicaciones. La ausencia de servidores centrales encargados de transmitir los mensajes limita las posibilidades de vigilancia, mientras que Bitchat cifra automáticamente las comunicaciones, lo que debería impedir que puedan leerse incluso si son interceptadas.

Además, la aplicación no exige proporcionar información personal ni un número de teléfono y cuenta con un botón de alerta que permite eliminar todos los datos.

Según Bitchat, al menos dos gobiernos ordenaron su retirada de las tiendas de aplicaciones.

"El gobierno de India retiró oficialmente Bitchat de la AppStore", informó la aplicación en X a principios de octubre. Al día siguiente, agregó que el gobierno también había emitido una orden de bloqueo dirigida a Play Store para los dispositivos Android.

En abril, el fundador de la aplicación, Jack Dorsey, había escrito en X que "Bitchat había sido retirada de la AppStore china".