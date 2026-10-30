Miles de estudiantes y trabajadores protestan en Italia bajo un fuerte despliegue de seguridad

Personas participan en una manifestación durante una huelga general convocada por el sindicato USB en Génova, Italia, el 30 de octubre de 2026. Trabajadores y estudiantes protestan contra la guerra, la situación económica y el aumento del costo de la vida. (Protestas, Italia) ( EFE/EPA/LUCA ZENNARO )

Miles de estudiantes y trabajadores salieron a la calle en Italia el viernes para reclamar más fondos para la educación y medidas de alivio frente al aumento del costo de vida, en medio de un amplio despliegue policial para evitar posibles enfrentamientos.

La protesta nacional se produce tras semanas de manifestaciones encabezadas por estudiantes, que instalaron campamentos de carpas y ocuparon centros educativos impulsados por movimientos similares en Francia y España.

Una huelga general convocada por el sindicato italiano USB movilizó a miles de trabajadores, que se manifestaron en las últimas semanas contra el fuerte aumento de los precios del combustible y para oponerse al incremento del gasto en defensa.

Se realizaron marchas en decenas de ciudades de todo el país, entre ellas Bolonia, Génova, Nápoles y Turín, donde se produjeron algunos enfrentamientos menores entre manifestantes y policías antidisturbios al inicio de la protesta.

En Roma, Beatrice Chilelli, estudiante universitaria, dijo a la AFP que los estudiantes habían "llegado a un punto límite".

"No pueden pagar matrículas exorbitantes ni alquileres (...) gastos que pesan considerablemente sobre sus padres", afirmó la joven de 21 años, señalando que una habitación individual en una residencia estudiantil de Roma puede costar hasta 1.200 euros al mes (1.340 dólares).

Miles de personas partieron de la estación central de trenes Termini, en Roma, acompañadas por dos tractores y un taxi. La marcha avanzó junto al Coliseo mientras los participantes agitaban banderas, desplegaban pancartas y gritaban consignas a través de megáfonos.

Un fotógrafo de la AFP constató un importante despliegue policial frente al Ministerio de Economía, por donde pasó la manifestación.

Recuperaremos nuestro futuro

La protesta de Milán también comenzó en la estación central de trenes, pero luego se dirigió hacia las afueras de la ciudad, lejos del centro, donde jóvenes vándalos saquearon comercios, destruyeron bienes y se enfrentaron con la policía hace dos semanas, tras otra manifestación autorizada contra el costo de vida.

"Recuperemos nuestro futuro", decía una de las pancartas desplegadas por los estudiantes. La policía antidisturbios bloqueó varias calles, pero hasta el mediodía no se habían reportado enfrentamientos de gravedad.

Además de estudiantes, en la protesta del viernes participaron docentes, trabajadores y jubilados. En Roma, un hombre llevaba un cartel con la inscripción: "Jubilados: hartos y furiosos".

En las concentraciones de las principales ciudades también se observaron numerosas banderas propalestinas.

Antes de la manifestación, Laura Teresi, portavoz de 18 años del movimiento estudiantil OSA, dijo a la AFP que esperaba una movilización "masiva" que dejaría las escuelas vacías.

"Saldremos a las calles para denunciar las políticas de rearme del gobierno de [la primera ministra Giorgia] Meloni y el aumento del costo de vida, que pesa cada vez más sobre familias, trabajadores y estudiantes", agregó.

Tras los enfrentamientos entre jóvenes y policías registrados en Milán durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, el gobierno de derecha radical de Meloni endureció las leyes sobre las manifestaciones públicas y, al mismo tiempo, flexibilizó las normas para la detención de menores.

La semana pasada, el gobierno también aprobó un paquete de ayudas de 175,2 millones de euros (195 millones de dólares) destinado a camioneros, agricultores y pescadores afectados por el fuerte aumento de los precios del combustible, vinculado a la guerra en Medio Oriente.

También están previstas medidas en favor de los jóvenes y las familias en el proyecto de presupuesto para 2027, que actualmente debaten los distintos partidos de la coalición gobernante.