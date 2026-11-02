Aventurero británico completa la vuelta al mundo a pie tras 28 años

Rodeado de miembros de los medios de comunicación y simpatizantes, el aventurero británico Karl Bushby posa junto a su madre, Angela, frente a la casa de ella, después de que Karl completara el tramo final de su viaje en su ciudad natal de Hull, en el noreste de Inglaterra, el 2 de noviembre de 2026, tras una travesía de regreso desde Sudamérica de 50.000 kilómetros a lo largo de 28 años. Bushby, un exparacaidista de 57 años, partió de Punta Arenas, Chile, en noviembre de 1998, decidido a llegar a la casa de su madre cerca de Hull sin viajar en avión, tren, barco, vehículo ni otros medios de transporte. ( PAUL ELLIS / AFP )

El aventurero británico Karl Bushby llegó este lunes a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, donde fue aclamado por una multitud tras una épica travesía a pie de 28 años desde Chile.

En su periplo, a veces interrumpido por la pandemia, la crisis financiera o problemas de visados, este exmilitar pasó por 29 países y atravesó selvas, montañas, desiertos y mares de hielo.

"No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar", dijo Bushby, que ahora tiene 57 años, ante unas 500 personas congregadas en el centro de Hull al término de su viaje de 50,000 kilómetros.

Karl Bushby, que partió a pie del sur de Chile en 1998, se había impuesto dos reglas para su periplo: la primera no utilizar ningún medio de transporte para desplazarse, y la segunda no regresar a casa hasta haber completado el desafío.

Este exparacaidista del ejército británico recorrió todo el continente americano, cruzó el estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y después se dirigió a Asia Central y Europa.

El exmilitar se declaró "absolutamente abrumado" por la acogida que le han dispensado.

"Muchísimas personas han seguido la épica aventura de Karl. Todos nos hemos sentido inspirados por su espíritu, su tenacidad y su férrea determinación", declaró la alcaldesa de Hull, Maria Coward, quien destacó que la ciudad siente "un enorme orgullo por su increíble hazaña".

Reencuentro con sus familiares

Tras el homenaje recibido en el centro de su ciudad natal, Bushby fue aclamado después por sus vecinos cuando se reencontró con su madre, Angela, en el domicilio de esta en Hull.

En ese momento, el explorador también se reencontró con su hijo Adam, de 36 años, y su nieta, de 12, a la que nunca había visto.

"Es muy emocionante. Estoy orgullosa de él y de lo que ha conseguido", declaró a la AFP Laura Chaplin, de 47 años, una de las vecinas de la madre del explorador.

Por su parte, un portavoz de Andy Burnham, primer ministro británico, afirmó que se trata de "un logro extraordinario".

Karl Bushby emprendió su aventura a los 29 años, tras el fracaso de su matrimonio y la marcha de su esposa a Irlanda del Norte con su hijo.

En casi tres décadas, su viaje se vio interrumpido en varias ocasiones.

Rusia le denegó el visado durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid le costaron en total 14 de sus 28 años de viaje, según explicó a la AFP a finales de septiembre.

Durante esos periodos, suspendía su travesía y vivía, entre otros lugares, en México. Una vez resueltos los problemas, retomaba el camino exactamente donde lo había dejado.

Documental de su hazaña

Bushby llegó al Reino Unido a principios de octubre tras cruzar a nado el canal de la Mancha desde el norte de Francia.

Un pequeño grupo de amigos y familiares, entre ellos su padre, lo recibió en una playa cerca de Dover, en el sur de Inglaterra.

"Es maravilloso volver a sentir el suelo británico bajo mis pies después de tantos años", declaró Karl Bushby en un comunicado.

"No ha sido fácil, pero ese era precisamente el objetivo: demostrar que podía hacer más de lo que creía capaz de hacer. Todos podemos lograr mucho más de lo que imaginamos", añadió el aventurero.

El cineasta alemán Werner Herzog y un equipo de rodaje acompañaron a Karl Bushby en su última etapa, en su regreso a casa.

El director está preparando un documental sobre su viaje titulado "Walk of Life" (El camino de la vida).

La productora de la película ha respaldado la aventura del exmilitar durante los últimos 16 años, proporcionándole ayuda financiera y logística.

En una entrevista concedida a la AFP el mes pasado en el norte de Francia, Karl Bushby expresó cierta inquietud ante la idea de volver a llevar una vida normal en el Reino Unido. "Tendré que intentar reintegrarme en el mundo de los adultos", reconoció.