Organizaciones instan a OMS a revisar límites de nitratos en agua potable

Una persona sostiene una manguera mientras riega una planta. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Decenas de organizaciones internacionales de salud y medioambiente pidieron el martes a la Organización Mundial de la Salud revisar los estándares vigentes desde hace décadas sobre la cantidad de nitratos considerada segura en el agua potable.

En una carta abierta, 85 organizaciones, entre ellas Greenpeace Internacional y la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), solicitaron a la agencia de salud de la ONU que incluya los nitratos en la próxima revisión de sus directrices sobre calidad del agua.

Los efectos tóxicos de los nitratos, residuos asociados principalmente a la agricultura intensiva, son ampliamente reconocidos como especialmente peligrosos para los niños y las mujeres embarazadas.

Sin embargo, los actuales límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fijan una concentración máxima de 50 miligramos por litro de nitrato o 11,3 miligramos por litro de nitrógeno procedente de nitratos, datan de 1958 y están "obsoletos", advirtieron las organizaciones.

Riesgos para la salud

Ese umbral fue establecido específicamente para prevenir el llamado "síndrome del bebé azul", un trastorno potencialmente mortal que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.

Pero la carta sostiene que el límite "no ha sido actualizado pese a la sólida evidencia epidemiológica" que vincula una exposición crónica a bajos niveles de nitratos con riesgos para la salud a largo plazo, en particular "el cáncer colorrectal y resultados adversos en los embarazos".

"Los estudios relacionan ahora los nitratos presentes en el agua potable, incluso en niveles muy inferiores al límite actual de la OMS, con el cáncer de intestino y los partos prematuros", afirmó en un comunicado conjunto el presidente de WONCA, Pratyush Kumar.

Reacciones y alertas

La carta fue difundida coincidiendo con el día "Una sola salud", una jornada promovida por la OMS para destacar la interconexión entre la salud humana, animal, vegetal y de los ecosistemas.

Los firmantes advirtieron que cientos de millones de personas en todo el mundo están expuestas a niveles elevados de nitratos.

"El agua debe dar vida, no ponerla en peligro", afirmó Amanda Larsson, responsable global de agricultura de Greenpeace.

"No podemos proteger la salud humana sin proteger las aguas subterráneas y los ríos que nos sustentan", añadió