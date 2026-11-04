Francia se prepara para una jornada nacional de protestas este jueves

Estudiantes de secundaria marchan durante un día nacional de protestas por las condiciones escolares, en París, Francia, 3 de noviembre de 2026. ( EFE )

Sindicatos en Francia convocaron para este jueves manifestaciones en todo el país para reclamar aumentos salariales y una mejora del poder adquisitivo, en una movilización que prevé reunir a trabajadores del sector público y privado, así como a estudiantes, jubilados y agricultores.

Las autoridades esperan que participen entre 500,000 y 700,000 personas fuera de París y entre 40,000 y 80,000 en la capital.

Tras manifestaciones marcadas por violencia y enfrentamientos con las fuerzas del orden, en particular el 17 de octubre, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70,000 policías y prometió una respuesta de "extrema firmeza" ante posibles incidentes.

La movilización cuenta con el apoyo de estudiantes de secundaria y universitarios, que mantienen protestas desde mediados de septiembre, así como de los "chalecos amarillos", un movimiento antigobierno que surgió en 2018 y retomó en las últimas semanas las manifestaciones contra el alto costo de vida.

"Será una gran movilización", anticipó Marylise Léon, secretaria general del sindicato CFDT, al comparar el nivel de participación esperado con las protestas de 2023 contra la reforma de las pensiones.

Los sindicatos reclaman un aumento del salario mínimo, que no recibe un incremento extraordinario desde 2012, una subida general de los salarios, mayor justicia fiscal, la preservación de los servicios públicos y mejores condiciones de estudio para los jóvenes.

Contexto social

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, declaró el martes que espera poder realizar anuncios sobre el salario mínimo "alrededor del 5 de noviembre", sin precisar si incluirán un aumento adicional.

Entre la escalada de los precios de los combustibles y un proyecto presupuestario de austeridad, el poder adquisitivo está en el centro del descontento social, que no ha dejado de crecer en Francia desde finales del verano boreal.

Según un barómetro publicado el miércoles, una de cada dos personas asegura que tiene dificultades para vivir con los ingresos de su hogar.

Esta jornada de movilización viene acompañada de protestas por presuntas vulneraciones de la libertad de manifestar, ante las prohibiciones en varias ciudades de marchar por determinadas zonas de los centros urbanos.

La justicia validó en París un recorrido alternativo propuesto por las autoridades, mientras que sindicatos y organizaciones de derechos humanos denunciaron lo que califican como "una deriva autoritaria" del gobierno.

Los "chalecos amarillos" ya convocaron nuevas protestas para el sábado y llaman para finales de noviembre a movilizaciones coordinadas en otros seis países europeos (Bélgica, España, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido), contra el encarecimiento del costo de vida.