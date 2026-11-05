Falsas amenazas de bomba perturban el tráfico aéreo en Europa por tercer día

Imagen de un avión Airbus A320 procedente de Dublín con destino Roma, en el momento que ha aterrizado en Francia. ( EFE/EPA/YOAN VALAT )

Falsas amenazas de bomba perturbaron el jueves, por tercer día esta semana, el tráfico aéreo en Europa y obligaron a desplegar aviones de combate para escoltar varios vuelos civiles, en particular con origen o destino en Italia, Bulgaria y República Checa.

Al menos una veintena de trayectos, la mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieron amenazas de explosivos a bordo durante la jornada, según autoridades aeroportuarias y compañías aéreas.

Todos los aviones, incluidos tres que cambiaron de ruta, aterrizaron sin incidentes y las inspecciones no detectaron bombas.

Ningún grupo reivindicó el conjunto de las amenazas.

Sin embargo, algunos mensajes enviados a los aeropuertos de Roma y Sofía, consultados por la AFP, afirmaban proceder de los "combatientes del Male State" (Estado Masculino). Este nombre coincide con el de un movimiento ultranacionalista ruso, aunque no se confirmó ningún vínculo entre ambos.

El aeropuerto de Birmingham, en Inglaterra, indicó a la AFP que recibió una amenaza del grupo "Men's State" y que resultó ser falsa.

Un portavoz de Heathrow, de Londres, también señaló que esa terminal aérea recibió una amenaza que fue "considerada no creíble".

En el aeropuerto Fiumicino de Roma, las reacciones fueron dispares.

"Estamos muy preocupados por la seguridad en Europa en general, así que da mucho miedo estar aquí", declaró a la AFP la brasileña Natalia Lobo, de 29 años.

Pero a la francesa Ella Germain, de 20 años, la situación solo le generaba "un poco de preocupación".

Los 20 vuelos afectados representaron un porcentaje ínfimo de los 25.072 programados el jueves en todo el continente, según Eurocontrol, el organismo europeo de seguridad aérea.

"Inaceptable"

Al menos cinco vuelos fueron escoltados por cazas tras recibir amenazas de bomba.

La fuerza aérea de Bulgaria resguardó tres aviones de Ryanair con destino a Sofía procedentes de Madrid, Copenhague y Londres.

Cazas franceses acompañaron un vuelo de Aer Lingus que iba de Dublín a Roma, que fue desviado a la base militar de Évreux, 100 kilómetros al oeste de París, según la oficina del primer ministro.

El vuelo de Ryanair de Londres a Sofía fue derivado al aeropuerto de Plovdiv, al este de la capital búlgara, mientras que un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia fue redirigido a Viena, señalaron las aerolíneas.

Las amenazas afectaron además a varios trayectos con origen o destino en ciudades como Madrid, Praga, Belgrado, Bucarest, Varsovia y Bruselas, según las autoridades y las aerolíneas implicadas.

"Toda amenaza contra civiles es inaceptable", declaró el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, que escribió en la red social X que "es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes reportados están relacionados entre sí".

Estas amenazas de bomba se inscriben en un contexto de recrudecimiento de los ataques híbridos en Europa, algunos de ellos vinculados por las autoridades o los investigadores a Rusia y, en ocasiones, a Irán.

"Estado Masculino"

Un mensaje enviado a varias direcciones de correo electrónico del aeropuerto de Sofía y al que tuvo acceso la AFP afirmaba que se habían colocado "artefactos explosivos" en tres vuelos de Ryanair con destino a Bulgaria.

"Todos ustedes están implicados en una conspiración criminal. Queremos destruirlos por esa razón", se leía en el mensaje.

"Nosotros, los combatientes del Male State, entraremos en la historia por nuestras acciones de hoy. Su régimen feminista lo recordará para siempre. La explosión se producirá en 60 minutos. Hoy sus cielos se teñirán de rojo", decía.

El diario italiano Corriere della Sera publicó un mensaje idéntico, aunque referido a dos vuelos con destino a Roma. Una fuente de la compañía confirmó la información a la AFP.

Existe en Rusia un movimiento ultranacionalista conocido como Male State, aunque la AFP no ha podido verificar si estuvo detrás de estos mensajes.

"Male State es un movimiento radical de extrema derecha, no nazi, aunque utiliza simbología nazi. Cuenta con miles de miembros y apoya la guerra en Ucrania, especialmente a través de actividades de propaganda", explicó a la AFP Lou Osborn, fundadora de la oenegé Inpact, especializada en el seguimiento de actividades clandestinas rusas.

El grupo fue designado como organización "extremista" por los tribunales rusos en 2021.

"Hoy no sabemos hasta qué punto están vinculados con quienes detentan el poder", señaló Osborn.

La portavoz del aeropuerto de Praga, Denisa Hejtmankova, declaró a la AFP que todas las amenazas se habían recibido por correo electrónico desde direcciones anónimas.

El lunes, un vuelo de la compañía Wizz Air que cubría la ruta Londres (Luton)-Sofía fue desviado debido a una amenaza de bomba y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Budapest.

El martes, una decena de vuelos comerciales en Europa fue objeto de amenazas, sin que se descubriera ningún artefacto sospechoso.