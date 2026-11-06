Amenazas de bomba afectan nuevamente varios vuelos en distintos países de Europa

Varios vuelos han sufrido retrasos debido a las amenazas de bomba. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

Más de una decena de vuelos en Europa fueron nuevamente objeto el viernes de alertas de bombas, informaron las autoridades de República Checa, Bulgaria y Portugal, tras una jornada de perturbación del tráfico aéreo debido a estas alarmas.

En la víspera, al menos una veintena de trayectos, la mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieron amenazas de explosiones a bordo.

Una portavoz del aeropuerto de Praga reportó amenazas en nueve vuelos, tres con destino a la capital checa y otros seis que partían de ella.

Otro portavoz de la infraestructura añadió que se habían recibido "nuevas amenazas", "en las que se señalaba la colocación de artefactos explosivos en un mayor número de aviones".

No obstante, explicó que "el funcionamiento" de la plataforma sigue siendo "normal y fluido".

Acciones de seguridad

Una portavoz del Ministerio búlgaro de Transportes indicó a la AFP que se habían recibido alertas para dos vuelos con destino a Sofía el viernes, que aterrizaron sin incidentes.

Además, la policía portuguesa reportó una amenaza similar para un vuelo entre Lisboa y Roma, que debía partir el viernes.

Los agentes "llevaron a cabo una inspección de seguridad de la aeronave, sin encontrar ningún dispositivo explosivo", agregó en un comunicado.

El tráfico aéreo se ha visto perturbado esta semana en Europa por recurrentes amenazas de bomba.

Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado ninguna de las amenazas que afectaron al conjunto de los vuelos, pero en algunas de ellas, enviadas a los aeropuertos de Roma y Sofía, se afirmaba que procedían de los "combatientes del Estado Masculino".

Esto parece remitir al nombre de un movimiento nacionalista ruso, aunque no es posible verificar la relación.