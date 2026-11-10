Allanan el hotel Ritz en París por investigación sobre trata de mujeres contra Al-Fayed

El propietario del Fulham, Mohamed Al Fayed, saluda a la multitud antes del partido de fútbol de la Barclays Premiership contra el Tottenham Hotspur en Craven Cottage, en el oeste de Londres, el 15 de noviembre de 2008. La policía francesa ha registrado dos propiedades parisinas vinculadas a Mohamed Al-Fayed, el hotel Ritz y la Villa Windsor, como parte de una investigación sobre una presunta red internacional que supuestamente traficaba mujeres para el difunto multimillonario, informó a la AFP la fiscalía de París el 10 de noviembre de 2026. ( CHRIS RATCLIFFE / AFP )

La policía francesa allanó el martes dos propiedades en París vinculadas a Mohamed al-Fayed, el hotel Ritz y la Villa Windsor, en una investigación sobre una presunta red internacional que traficaba mujeres para el fallecido millonario, señaló la fiscalía a la AFP.

Las operaciones se enmarcan en una causa iniciada en 2025 con una orden para localizar a los cómplices del difunto magnate egipcio, ex propietario de los lujosos grandes almacenes londinenses Harrods, y su hermano, Salah al-Fayed.

La Fiscalía de París afirma que varias personas fueron arrestadas para ser interrogadas y que las autoridades van a analizar ordenadores, teléfonos y otros soportes digitales.

Además las autoridades han llevado a cabo operaciones en la antigua propiedad de Mohamed al-Fayed en la Costa Azul, el Castel Sainte-Thérèse, en Saint-Tropez.

El magnate de origen egipcio falleció en 2023 a los 94 años sin que se le imputara ningún cargo, a pesar de las múltiples denuncias presentadas contra él. Era propietario del Ritz, de Harrods y del club de fútbol Fulham.

Vivió temporadas en la Villa Windsor, la famosa antigua residencia de la realeza británica situada en el Bois de Boulogne, al oeste de París, que la familia Al-Fayed había convertido en su residencia de vacaciones favorita en la capital francesa.

Las víctimas afirman haber sufrido abusos en todos estos lugares.

La fiscalía de París abrió en 2025 una investigación sobre presuntos delitos de trata de personas con agravantes, proxenetismo y violación, con el fin de arrojar luz sobre una supuesta red y localizar a los cómplices.

La unidad francesa de lucha contra la trata de personas ha hablado con al menos cinco denunciantes.

Paralelamente se llevan a cabo procedimientos judiciales en el Reino Unido sobre presuntos abusos sexuales en los que estaría implicado Mohamed Al-Fayed.