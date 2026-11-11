Desalojan cientos de escuelas en toda Italia tras amenazas de bomba

Escolares se reúnen cerca del Foro de Trajano después de evacuar la escuela "Ennio Quirino Visconti" durante una alerta de bomba, en Roma, el 11 de noviembre de 2026. ( MARIE-LAURE MESSANA / AFP )

Más de 300 centros educativos de Italia fueron evacuados este miércoles 11 de noviembre tras recibir una oleada de amenazas de bomba que provocó la interrupción de las clases y la movilización de las autoridades de seguridad. Aunque las primeras investigaciones no encontraron indicios de un peligro real, el episodio extendió la preocupación por una sucesión de alertas similares registradas durante los últimos días en varios países europeos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció la convocatoria de una reunión gubernamental para examinar lo ocurrido, después de que 312 instituciones educativas recibieran las amenazas, según informaron medios locales citados por la agencia AFP.

"En la actualidad, sobre la base de las comprobaciones realizadas, no ha surgido ningún elemento que sugiera que exista un peligro concreto", declaró Meloni a través de Facebook.

La mandataria añadió que los avisos parecían formar parte de una estrategia destinada a generar alarma y preocupación entre la población, aunque no identificó a sus posibles responsables.

Las evacuaciones se produjeron en un contexto de creciente inquietud por incidentes que han afectado a instalaciones educativas, vuelos comerciales, medios de comunicación y sistemas informáticos de distintos países europeos.

Alertas en otros países

Italia no ha sido el único país afectado. Cientos de escuelas de Irlanda y el Reino Unido también recibieron amenazas de bomba consideradas falsas, algunas de las cuales obligaron a desalojar los edificios como medida preventiva.

La coincidencia de los incidentes en distintos territorios ha planteado interrogantes sobre su posible coordinación, los medios utilizados para difundir las advertencias y la capacidad de las autoridades para identificar a quienes las originan.

La semana pasada, una serie de alertas similares afectó a vuelos comerciales y medios de comunicación europeos. Estos episodios generaron perturbaciones en las actividades de las instituciones señaladas, incluso cuando las comprobaciones posteriores no confirmaron la existencia de explosivos.

En Italia, Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela (ANP), calificó las amenazas de "claramente falsas" y denunció las consecuencias de estas acciones para el funcionamiento del sistema educativo.

"Este episodio muestra hasta qué punto la irresponsabilidad (...) puede causar daños y perturbaciones a gran escala", afirmó.

Giannelli expresó además su esperanza de que las investigaciones permitan establecer el origen de las amenazas e identificar a sus responsables.

Las falsas alarmas obligan a activar protocolos de seguridad que incluyen evacuaciones, inspecciones y comprobaciones policiales. En el ámbito escolar, estas medidas interrumpen las actividades académicas y afectan a estudiantes, docentes y familias, aun cuando posteriormente se descarte la existencia de un artefacto explosivo.

Amenazas contra Meloni

Las investigaciones italianas incorporaron un elemento adicional: el correo electrónico enviado a los colegios también contenía amenazas contra la primera ministra.

Según medios italianos, el mensaje estaba firmado por una persona que se identificaba como Mikhail Andropov, supuesto dirigente de un grupo denominado Vilayat of Misoginistan. En el texto se afirmaba que habían sido colocados explosivos en edificios escolares, con dispositivos de detonación remota.

La identidad del remitente y la autenticidad de sus afirmaciones no han sido establecidas por las autoridades. La utilización de un nombre asociado a posiciones prorrusas tampoco demuestra que exista participación del Gobierno ruso.

El diario italiano La Repubblica informó que las advertencias llegaron alrededor de las 9:50 de la mañana a centros educativos de distintas ciudades, entre ellas Roma, Milán, Nápoles, Palermo y Bolonia.

En algunos establecimientos se suspendieron las clases mientras agentes policiales y especialistas en explosivos inspeccionaban las instalaciones. En Trieste, las primeras informaciones señalaban evacuaciones en al menos 15 escuelas.

Reunión de seguridad

Ante la magnitud de las alertas, Meloni convocó para las 16:00, hora italiana, una reunión en el Palacio Chigi, sede del Gobierno, con representantes de los organismos responsables de la seguridad nacional.

Al encuentro fueron convocados los vicepresidentes del Gobierno Matteo Salvini y Antonio Tajani, los ministros del Interior, Matteo Piantedosi, y de Defensa, Guido Crosetto, así como altos funcionarios de los servicios de inteligencia y de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, advirtió que el número de instituciones afectadas podía aumentar conforme avanzaran las comprobaciones.

Valditara consideró que la magnitud de las amenazas restaba credibilidad a la posibilidad de que existieran explosivos en todos los centros, aunque insistió en la necesidad de mantener la vigilancia.

También vinculó la preocupación por estos episodios con la creciente utilización de métodos de guerra híbrida para desestabilizar países y economías. No obstante, reconoció que todavía resultaba difícil determinar quién estaba detrás de los mensajes.

Más de 300 escuelas en Irlanda del Norte

En Irlanda del Norte, más de 300 centros educativos notificaron haber recibido un mismo correo electrónico amenazante, según informó Sky News.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) indicó que el mensaje procedía del exterior del Reino Unido y que, tras las primeras evaluaciones, era considerado una falsa alarma.

El subjefe policial Anthony McNally explicó que las investigaciones continuaban, pero que el riesgo para la población se consideraba bajo.

La Policía de Escocia también recibió denuncias sobre mensajes similares y puso a trabajar a sus unidades especializadas en delitos informáticos y fraudes para identificar su procedencia.

Las autoridades escocesas señalaron que no habían encontrado elementos que permitieran considerar creíbles las amenazas y que, por el contenido de los correos, no era necesario evacuar automáticamente las escuelas ni impedir la asistencia de los alumnos.

Los investigadores británicos mantenían contactos con organismos policiales nacionales e internacionales para determinar el origen de los mensajes.

La amenaza híbrida

La sucesión de falsas alarmas se produce después de otros incidentes que han afectado servicios esenciales y actividades comerciales en Europa.

A comienzos de noviembre, una serie de amenazas de bomba contra vuelos comerciales obligó a activar procedimientos de seguridad en distintos aeropuertos europeos. Las inspecciones no encontraron explosivos, pero las advertencias provocaron interrupciones y alteraciones en las operaciones aéreas.

Paralelamente, varios países registraron ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, que modificaron las temperaturas de congeladores y cámaras frigoríficas, con pérdidas de productos alimenticios.