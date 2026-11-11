Lula cancela discursos en la COP tras problema de garganta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a los delegados y simpatizantes en el Evento de la Cumbre de Líderes sobre los Bosques en la conferencia anual de la ONU sobre el clima COP31, en Antalya (Turquía), el 11 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no pudo pronunciar dos discursos previstos este miércoles en la COP31 de Antalya, tras mostrarse aquejado de problemas de garganta en su primer viaje al extranjero desde que fue reelecto.

Con la voz muy ronca y haciendo un esfuerzo, el mandatario izquierdista dio un primer discurso en la apertura de la cumbre, en tanto que líder del país que organizó la anterior Conferencia de las Partes sobre clima, el año pasado en Belém (norte).

Poco después intervino en otro evento dedicado a la preservación de bosques tropicales, pero dejó que fuera su ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, quien leyera en su lugar sus palabras.

Pasado médico del reelecto presidente

El veterano líder de 81 años, que afronta su cuarto mandato y padeció hace 15 años un cáncer de laringe, afirmó estar "muy afónico" y precisó que necesitaría idealmente "parar de hablar varios días" para recuperarse.

Finalmente, tampoco apareció en su tercera comparecencia prevista este miércoles, dentro de la serie de discursos de los jefes de Estado y de gobierno presentes en Turquía.

El coordinador de la sesión lo llamó al estrado, y en vistas de que Lula no aparecía, convocó momentos después al siguiente de la lista, el presidente de Somalia.

Lula se fue antes de lo previsto al hotel, pero fuentes del gobierno brasileño tranquilizaron sobre su estado de salud y dijeron que la agenda se mantiene.

Este jueves en Antalya Lula tiene previsto un encuentro con la sociedad civil. A continuación debe viajar a Filipinas para una cumbre de la Asean, la asociación regional del sureste asiático.

La gira actual es el primer viaje al extranjero del mandatario izquierdista brasileño, desde que ganó en la segunda vuelta de la presidencial, el 25 de octubre, a su rival derechista Flávio Bolsonaro.

Debido a su precedente de cáncer, Lula ya tiene una alteración en la laringe, por lo que "una alta demanda vocal todavía repercute más en su voz", explicó a la AFP la doctora Nair Katia Nemr, recordando la intensa campaña electoral de octubre.

La recomendación médica en esos casos es "descansar la voz", agregó esta especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo.