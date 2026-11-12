Bélgica señala posible implicación de Irán en ciberataques contra sistemas de refrigeración

Los congeladores se quedaron sin temperaturas suficientes para mantener los alimentos congelados. ( FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / AFP )

Bélgica cuenta con "indicios serios" que posiblemente implican a Irán en los ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados, que afectaron recientemente a varios países europeos, dijo este jueves el ministro del Interior, Bernard Quintin.

El 2 de noviembre, decenas de tiendas de varias cadenas de supermercados en territorio belga reportaron fallos en sus sistemas de refrigeración, lo que las obligó a desechar grandes cantidades de alimentos.

Temperaturas colapsaron supermercados

Ese mismo día, refrigeradores y congeladores sufrieron desperfectos similares en Estonia, Finlandia, Suecia, Italia, Portugal, Luxemburgo y Países Bajos.

"Según los indicios serios de los que disponen nuestros servicios competentes, Irán podría estar detrás de los ataques contra los sistemas de refrigeración de varias cadenas de supermercados, como ocurrió en Francia", afirmó Quintin ante los diputados.

El ministro repitió dos veces la palabra "posiblemente", con el fin de mantener una postura de "prudencia diplomática", explicó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, señaló el jueves que todavía era prematuro "realizar una atribución oficial" de este ciberataque a gran escala, aunque aseguró que "Bélgica no subestima la amenaza iraní".

Francia también sufrió un ataque similar a mediados de octubre. Esta semana señaló como responsable a una unidad cibernética dependiente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.