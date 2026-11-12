Europa exige participar en negociaciones de paz con Rusia mientras Trump busca acuerdo sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el presidente tayiko, Emomalí Rahmón, en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026. ( EFE )

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania han abierto una nueva etapa diplomática, aunque las posiciones sobre los territorios ocupados y las garantías de seguridad siguen enfrentadas. Tras dos días de conversaciones en Abu Dabi, los enviados del presidente estadounidense Donald Trump viajaron este jueves a Moscú para reunirse con Vladímir Putin, mientras Alemania reclamó la participación de Europa en cualquier acuerdo que determine el futuro del continente.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que observa algunas "señales positivas" en los resultados de las conversaciones celebradas el martes y miércoles entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses, que concluyeron con un acuerdo de principio para un intercambio de prisioneros, pero sin avances decisivos hacia un alto el fuego.

"Existe la oportunidad de llegar junto con los estadounidenses a un verdadero orden de paz en Europa, pero es un camino largo y ese camino largo tenemos que recorrerlo juntos", declaró Merz a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada este jueves en Dublín, Irlanda.

El gobernante alemán expresó su esperanza de que Putin acepte ampliar las negociaciones para incorporar formalmente a Ucrania y sus aliados europeos.

"Ucrania tiene que estar sentada a la mesa, los europeos tienen que estar sentados a la mesa, los americanos y por supuesto también los rusos", enfatizó.

Sus declaraciones reflejan una de las principales diferencias surgidas durante las negociaciones: Rusia aceptó discutir con Estados Unidos y Ucrania un nuevo sistema de seguridad para Europa, pero rechazó reunirse con los representantes europeos que habían viajado a Abu Dabi.

¿Qué se acordó en Abu Dabi?

Las conversaciones del 10 y 11 de noviembre fueron las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, con mediación estadounidense, desde febrero de 2026.

Las delegaciones, encabezadas por Rustem Umérov, por Ucrania, y Vladímir Medinski, por Rusia, abordaron el intercambio de prisioneros, las garantías de seguridad, las disputas territoriales y posibles mecanismos para reducir los enfrentamientos.

El resultado más concreto fue el compromiso de preparar un intercambio de prisioneros de guerra a gran escala.

Jared Kushner, yerno de Trump y uno de los principales negociadores estadounidenses, adelantó que podría tratarse de la mayor liberación humanitaria de prisioneros desde el comienzo de la invasión rusa.

Sin embargo, todavía deben establecerse las cifras definitivas, el calendario y las condiciones de ejecución.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había planteado intercambiar entre 1,000 y 1,500 prisioneros por cada bando.

Pese al entendimiento humanitario, las partes no alcanzaron un acuerdo para detener las operaciones militares.

Kushner reconoció que las negociaciones fueron complejas debido a la profunda desconfianza entre Moscú y Kiev. También señaló que, aunque existen posibilidades de avanzar, las cuestiones territoriales continúan siendo las más difíciles de resolver.

El representante ruso Medinski aseguró que hubo entendimiento en algunos asuntos, pero reconoció que persisten desacuerdos.

Las delegaciones manifestaron su disposición a continuar los contactos diplomáticos.

El Donbás sigue siendo el principal obstáculo

La cuestión territorial continúa separando las posiciones de ambos países.

Rusia exige que Ucrania retire sus fuerzas de las zonas de la región oriental del Donbás que todavía controla Kiev, una condición que el Gobierno ucraniano ha rechazado.

Zelenski considera que aceptar esa exigencia equivaldría a entregar territorio que Rusia no ha conseguido conquistar militarmente.

Las diferencias también abarcan las garantías de seguridad que recibiría Ucrania para impedir una nueva ofensiva rusa después de un eventual acuerdo de paz.

Kiev reclama compromisos internacionales que aseguren su defensa. Moscú, por su parte, mantiene su oposición a la incorporación ucraniana a la OTAN y cuestiona la presencia de fuerzas militares occidentales en territorio ucraniano.

Estados Unidos ha intentado trasladar parte de la discusión hacia los mecanismos de seguridad de la posguerra y la reconstrucción económica.

Sin embargo, los propios negociadores estadounidenses reconocieron que la aplicación de esos acuerdos dependerá de que primero se resuelvan las disputas territoriales y otros asuntos bilaterales.

Ucrania también planteó una suspensión de los ataques contra infraestructuras energéticas y una tregua en el mar Negro que facilite la navegación comercial y las exportaciones de alimentos.

De acuerdo con Zelenski, la delegación rusa no tenía autorización para responder a algunas de esas propuestas, por lo que esperaba que fueran abordadas directamente con Putin.

Europa quiere evitar quedar fuera del acuerdo

La participación europea constituye otro de los principales puntos de discusión.

Durante las conversaciones en Abu Dabi estuvieron presentes asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, así como representantes de la Unión Europea y la OTAN.

Sin embargo, no participaron directamente en las reuniones trilaterales por decisión de Rusia. Sus contactos se desarrollaron por separado con funcionarios estadounidenses y ucranianos.

Moscú ha cuestionado qué papel desempeñarían los europeos y ha señalado que no ha recibido propuestas suficientemente concretas de su parte.

No obstante, la delegación rusa dejó abierta la posibilidad de incorporar a representantes europeos en futuras rondas.

El interés de Moscú está relacionado con una propuesta estadounidense para discutir una arquitectura de seguridad continental que incluya mecanismos de consultas permanentes, prevención de conflictos y reducción de riesgos militares.

La iniciativa recupera elementos de antiguos canales de diálogo entre Rusia y la OTAN, suspendidos en medio del deterioro de las relaciones entre ambas partes.

Para los gobiernos europeos, la preocupación consiste en que Estados Unidos y Rusia puedan negociar compromisos que afecten directamente la defensa del continente sin la participación de sus principales responsables políticos.

Merz sostuvo este jueves que observa una mayor disposición rusa a reconocer que no se puede discutir el futuro de Europa sin contar con los europeos.

"Lo importante es que Rusia venga a la mesa", insistió.

El canciller también abordó la posibilidad de designar un representante europeo único para participar en las negociaciones, una propuesta promovida desde Washington y Kiev.

Afirmó que la decisión deberá adoptarse mediante consultas reservadas entre los gobiernos y recordó que existen mecanismos de coordinación como el E3, integrado por Alemania, Francia y el Reino Unido, y el Grupo de los Cinco, que también incorpora a Italia y Polonia.

Para Merz, la ausencia de un portavoz único no constituye el principal problema. Lo determinante, afirmó, es que Putin acepte negociar con los países afectados por las decisiones que puedan adoptarse.

Los enviados de Trump buscan respuestas de Putin

En medio de estas diferencias, Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner llegaron este jueves a Moscú para continuar las conversaciones directamente con el presidente ruso.

Ambos fueron recibidos en el aeropuerto de Vnúkovo por Kiril Dmítriev, representante del Kremlin que ha participado en los contactos diplomáticos con Washington.

La reunión tiene como propósito examinar los asuntos discutidos en Abu Dabi, evaluar posibles concesiones y conocer la posición de Putin sobre una eventual incorporación europea a las negociaciones.

Posteriormente, los representantes estadounidenses tienen previsto viajar a Dublín para reunirse con Zelenski y comunicarle los resultados de sus gestiones.

El mandatario ucraniano afirmó que existe una oportunidad para lograr avances antes de terminar 2026, aunque reconoció que el resultado dependerá de las decisiones rusas y de la capacidad de Washington para ejercer presión diplomática.

La actividad diplomática coincide con la continuidad de los ataques militares. Durante la madrugada de este jueves se registraron nuevos bombardeos rusos contra territorio ucraniano, mientras las autoridades de Moscú informaron del derribo de drones dirigidos hacia la capital rusa.

La ausencia de un alto el fuego mantiene abiertas las posibilidades de nuevas ofensivas mientras continúan las negociaciones.

Alemania insiste en mantener el apoyo económico a Ucrania

Merz también vinculó las conversaciones de paz con la necesidad de garantizar el financiamiento europeo a Ucrania durante los próximos años.

El canciller pidió que ese respaldo quede incorporado al marco financiero plurianual de la Unión Europea, actualmente en discusión.

Explicó que las negociaciones presupuestarias son difíciles, pero manifestó su esperanza de que puedan concluir antes de finalizar el año.

Para Alemania, la ayuda militar, económica y financiera a Ucrania constituye una responsabilidad compartida de los países europeos, independientemente de los avances que puedan producirse en las conversaciones con Rusia.