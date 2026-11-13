La oferta mundial de petróleo superará a la demanda en el último trimestre de 2026 (AIE)

La apertura parcial del estrecho de Ormuz ha aumentado el flujo de petróleo. ( AFP/ARCHIVO )

La oferta mundial de petróleo superará a la demanda en el último trimestre de 2026 por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero, indicó este viernes la Agencia Internacional de Energía (AIE).

"Nuestros balances de oferta y demanda para el mes de noviembre indican que el mercado petrolero mundial volverá a registrar un excedente en el cuarto trimestre de 2026, con un aumento mayor en 2027", señala la AIE en su informe mensual.

El aumento de las exportaciones del Golfo generó un superávit en el mercado en octubre por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Teherán amplía cruce en el estrecho de Ormuz

A pesar de que continúan los ataques contra petroleros que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, los envíos del Golfo alcanzaron los 18.4 millones de barriles diarios (mb/d).

Teherán ha comenzado a permitir que un mayor número de embarcaciones crucen Ormuz, en el que impuso un bloqueo en los primeros meses de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Esto contribuyó a que la oferta general de petróleo aumentara en 3 millones de barriles diarios en septiembre y en otros 2.3 millones de barriles en octubre, indicó la AIE.

No obstante, se prevé que la demanda global disminuya en 2.7 mb/d en el conjunto de este año, debido a que los precios del petróleo se mantienen muy por encima de los niveles previos al conflicto y a que se "acelera la electrificación y la eficiencia de combustible en el parque automovilístico mundial".